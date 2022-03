Brød forlovelsen: Nu dater hun en ny

Radiovært Sara Bro, der både er vært på programmerne 'Sara & Monopolet' og 'Hjerteflimmer for voksne', nåede at være forlovet med Lasse Lund i omtrent halvandet år, inden hun i efteråret meddelte, at forholdet var slut.

Men nu tilsmiler dating-lykken igen den 47-årige vært, fortæller hun i netop 'Hjerteflimmer for voksne'.

Her har hun og medværten, parterapeut Jytte Vikkelsøe, for vane at tage en status på hinandens og gæsternes kærlighedsliv. Og i den forbindelse fortæller Sara Bro, at hun har mødt en person, som hun dater.

Hun kan dog ikke fortælle ret meget, lader hun både gæsterne og lytterne forstå.

- Det er en, jeg har mødt i virkeligheden. Jeg kan ikke sige mere end det. Jeg har ikke været på Tinder, siger Sara Bro, inden hun på opfordring fra tv-vært Mark Stokholm, der er gæst i ugens program, forklarer, at de er mødtes til en fest:

- Den gode gamle til en fest. Jeg føler, jeg har snydt lidt, fordi jeg ikke har skullet igennem et eller andet. Nu er det bare sjovt. Jeg har aldrig prøvet Tinder, så jeg føler, jeg har snydt ved at kunne undgå det.

Men her lukker Sara Bro også diskussionen om sin egen kærlighedsstatus og vender tilbage til sit program.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Sara Bro, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Tidligere har Sara Bro i en kort periode været gift med 'Kashmir'-forsanger Kasper Eistrup, mens hun også har været gift med Asger Schønheyder, der er redaktør på TV 2 Zulu. Sidstnævnte har hun to børn med.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Til zulu awards tidligere på året kunne Sara Bro fortælle om, hvor meget hun glædede sig til at tage 'Hjerteflimmer for voksne' på turné

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til tredje afsnit af Ekstra Bladets nye kultur-podcast 'Revolver' herunder eller i din podcast-app.