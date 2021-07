Brød forlovelsen: Nu har han ny kæreste

Tilbage i maj fortalte dj og 'X Factor'-dommer Martin Jensen til Ekstra Bladet, at han var blevet single, og at han og kæresten Natasha havde ophævet deres forlovelse.

Nu tilsmiler lykken dog atter den verdenskendte dansker, der blandt andet står bag megahittet 'Solo Dance'.

Han har nemlig fundet en kæreste.

Det bekræfter den 29-årige dj over for Ekstra Bladet og fortæller, at den udkårne hedder Cassandra Greve.

- Jeg har fundet kærligheden, og det er rigtig dejligt, lyder det fra Martin Jensen med et smil.

- Vi har mødt hinanden igennem industrien, siger han hemmelighedsfuldt.

Martin Jensen var dommer i sidste sæson af 'X Factor'. Foto: Tariq Mikkel Kahn/Ritzau Scanpix

Brud for kort siden

Selvom det er kort tid siden, at Martin Jensen kom ud af et andet forhold, er han mere end klar på kærligheden på ny, fortæller han.

- Men de to ting havde intet med hinanden at gøre, understreger han og fortsætter:

- Jeg havde sagt til mig selv, at jeg skulle ud og trække vejret og være single og hygge mig og ikke have bekymringer, når jeg skal på tour om lidt. Men engang imellem kan man ikke bestemme, hvornår kærligheden rammer, og det kommer jo, når man mindst venter det.

Turtelduerne er lige nu på ferie sammen i Cannes, hvor de har deltaget i den ikoniske filmfestival.

- Det var spændende. Der er lidt mere gang i den røde løber hernede. Det har været fedt at opleve, og det er lidt noget andet end hjemme i Danmark, siger han med et grin.

Selvom parret allerede er rejst til varmere himmelstrøg sammen, så tager de det stille og roligt forsikrer Martin Jensen.

- Vi tager det meget stille og roligt. Det er meget nyt, så vi slår koldt vand i blodet og skal lære hinanden at kende, siger han og fortæller derfor også, at parret derfor på nuværende tidspunkt ikke