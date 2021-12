Bronuts efterlader kæmpegæld

Det seneste år har været dyrt for donut-kæden, som nu er under konkurs

Højt at flyve dybt at falde.

I dag kom det frem, at den hypede donut-kæde Bronuts er under konkursbegæring, hvilket efterlader fremtiden uvis for kædens 12 butikker.

Bronuts, der er stiftet af 'Robinson Ekspeditionen'-deltagerne Türker Alici og Ninos Oraha, kunne ellers fremvise et imponerende første regnskab i marts i år, der viste en bruttofortjeneste på 13,8 millioner kroner, mens årets resultatet efter lønninger og skat lød på et overskud på knap 2,8 millioner kroner.

Alt det er tilsyneladende formøblet, for med konkursbegæringen følger en stor gæld.

Advokat Jens Højmark er indsat som kurator i sagen, og han anslår over for Finans, at selskabet bag Bronuts har gæld for 8-10 millioner kroner. Han understreger samtidig, at han ikke har det fulde overblik endnu.

- Konkurs er hverken plan A, B eller C, når skoen trykker. Selskabet har brugt pengene på at ekspandere, og når omsætningen så samtidig falder markant, når man til et punkt, hvor man ikke kan betale sine forpligtelser. Strategien var at ekspandere, og der har ledelsen sat sin lid til, at udviklingen var fortsat, som de andre år. Det har den nu måttet konstatere ikke er tilfældet, siger Jens Højmark og fortæller, at det bliver med nye ejere, hvis butikkerne skal genåbne.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jens Højmark, men dette har i skrivende stund ikke været muligt.

Det var en fed forretning at sælge donuts. Lige indtil det ikke var det mere. Foto: Tariq Mikkel Khan

Skifter navn

Ekstra Bladet har siden torsdag forsøgt at få en kommentar fra Ninos Oraha samt Cult-grundlæggeren Brian Sørensen, der købte sig ind i ejerkredsen, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Torsdag aften fik vi fat i bestyrelsesmedlem Brian Møller Kirkegaard, som dog oplyste at han ikke havde nogen kommentarer. Fredag formiddag lod Türker Alici os forstå, at han ikke ønskede at udtale sig til journalister.

Virksomheden blev stiftet af realitystjernerne i 2019, og den har nu skiftet navn til Datoselskabet BND af december 2021 ApS i CVR-registret i forberedelse på konkursen.

I alt nåede de at åbne 12 butikker fordelt på byerne København, Valby, Næstved, Aarhus, Aalborg, Odense, Horsens, Herning, Kolding og Esbjerg.