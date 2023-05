Brostrøm: Hvorfor har mænd brystvorter?

'Fosteret er bare en lille reje, som ikke er en pige eller en dreng endnu, men der er allerede anlæg til brystvorter,' skriver Søren Brostrøm i sin nye bog, 'Knogler, organer og vores seje immunforsvar - en bog om kroppen for børn', der udkom for nylig.

Målgruppen er børn fra før læsealderen til cirka 12 år, hvor de kan blive klogere på kroppens mysterier som for eksempel ovenstående og også fun facts såsom, at der faktisk findes en frugtflagermus, hvor hannen også producerer mælk.

Fået mange tilbud

Søren Brostrøm har været et år undervejs med bogen. Det er hans første bog, som ikke er skrevet til medicinstuderende eller læger,

- Jeg har fået mange tilbud om at skrive bøger og stille op i 'Vild med dans' eller 'Kender du typen', og jeg har sagt nej til stort set det meste, for det er ikke vigtigt for mig. Det her er den eneste, hvor jeg har sagt ja, fordi jeg simpelthen ikke kunne sige nej, fortæller Søren Brostrøm til Ekstra Bladet.

Lægen, som selv de fleste børn har set i fjernsynet over de seneste tre år, opnåede kendisstatus som hele Danmarks coronageneral under pandemien.

- Det har været meget mærkeligt at opleve for mig. Jeg bliver genkendt alle mulige steder, og det tager nok nogle år, før det går over. Og det, der er mærkeligt ved det, er, at jeg i virkeligheden ikke har søgt det.

- Men det gør så også, at du måske kan sælge flere bøger?

- Jeg har ikke lavet bogen for at tjene penge eller blive rig, men det har været skidesjovt.

Dyrehjerner ændrer sig ikke, mens menneskers hjerner bliver klogere og klogere. 'Det kan godt være, der er dyr, der er farligere end os, men vi kan udmanøvrere alle dyr med vores hjerner, vi kan f.eks. sætte dem i bur eller ligefrem skyde dem. Det er faktisk ret unikt,' skriver Brostrøm i bogen til tegninger af Bjørn Nørbo Andersen. Foto: Forlaget Carlsen

Fuldstændig udramatisk

I forordet præsenterer Søren Brostrøm sig som direktør i Sundhedsstyrelsen, men det er en titel med en udløbsdato.

Midt i april meddelte Brostrøm, at han ikke ville gensøge sin egen stilling, hvor kontrakten stopper 7. oktober i år.

- Det er fuldstændig udramatisk. Jeg har været direktør for Sundhedsstyrelsen i otte år og været i Sundhedsstyrelsen i 12 år. Det er længe nok. Det er et princip for mig, når man har en magtfuld stilling, så skal man ikke sidde for længe. Jeg er hverken træt eller udbrændt eller blevet fyret, fortæller han og fortsætter:

- Jeg skal også videre i mit liv. Jeg er 58 år lige om lidt, og jeg har 15-20 år tilbage på arbejdsmarkedet, så jeg glæder mig til nye spændende udfordringer.

Kan blive gynækolog igen

- Kunne en af de udfordringer være, at du skriver en bog om hele coronaforløbet med nedlukning set fra din side?

- Jeg har ikke haft det store behov for at fortælle alle mulige historier. Der er også nogle af de andre bøger, der er blevet skrevet, som jeg har sagt nej til at medvirke i. Så det står ikke på min plan, siger Brostrøm med leende stemme.

- Hvad står på din plan. Hvad skal du 8. oktober?

Søren Brostrøm stopper som direktør i Sundhedsstyrelsen til efteråret. Foto: Jonas Olufson

- Jeg ved det ikke. Men jeg er ikke bekymret for at blive arbejdsløs. Der skal nok komme noget godt til mig. Ellers kan jeg altid gå tilbage og blive gynækolog eller fødselslæge. Det var jeg faktisk glad for, fortæller Brostrøm, som dog åbner på klem for, at der kan komme en titel mere til forfatterskabet.

- I den her bog står ikke noget om pubertet, kønsorganer eller seksualitet. Det kunne man jo håbe på var toeren. Ligesom alt muligt andet godt kunne det være, at der kom en toer, siger Søren Brostrøm.