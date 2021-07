Brostrøm på ferie: Her bliver jeg ikke genkendt

Direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, har gennem coronapandemiens hersken optrådt på utallige pressemøder.

Men onsdag kunne Brostrøm nyde det danske sommervejr til premieren på Verdensballetten på Sølyst i Klampenborg.

Her kunne coronageneralen blandt andet fortælle, at han stadig har tid til at nyde sommeren, selvom han for tiden er en travl mand.

Direktøren har nemlig været et smut forbi udlandet i det nordøstlige Italien.

- Jeg har lige været på ferie Venedig. Der bliver jeg ikke genkendt nær så meget, så der er det lidt lettere at holde fri, griner Brostrøm.

I modsætningen til herhjemme, hvor han til tider bliver stoppet på gaden til snakke om coronarestriktioner og en tredje bølge.

- Jeg har til gengæld også lige været på ferie i Jylland, der var sagen en anden. Her vil folk gerne snakke. Men det er fint, når folk er så søde og rare, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På grund af varmen rockede direktøren et par klilpklapper på den røde løber Foto: Emil Agerskov

Den 56-årige direktør var mødt alene op til premieren, og det lumre vejr afspejlede direktørens valg af påklædning, da han havde valgt at dukke op i klipklapper på den røde løber.

Derudover kunne Søren Brostrøm også fortælle, at han stadig er single.