Bruger hele formuen på slik

- Jeg kan altid være med i 'Luksusfælden', hvis det hele går galt.

Det siger Gustav Salinas, da Ekstra Bladet kontakter ham, efter han på sin Instagram har fortalt, at han har investeret alle sine aktier, hvilket er hele sin pensionsopsparing, i slik-virksomheden 'Salinas Slik'.

'I dag har jeg squ solgt hele min portefølje af mine aktier. Altså hele min pensionsopsparing for at kaste det ind i Salinas Slik', skriver han til sine følgere på Instagram.

Måtte kassere alt sit chokolade

Den mangeårige reality-deltager fortæller, at årsagen til den store investering er, at han tror på, at der er et uforløst marked indenfor sukkerfri slik. Men vejen til succes er ikke uden bump på vejen. Tidligere på året måtte han smide chokolade ud for 500.000 kroner.

- Jeg har brændt nallerne et par gange. I starten af året måtte jeg kassere alt mit chokolade, som smagte mega godt, men på grund af en fejl på posen, måtte vi smide det hele væk. Det havde en værdi af en halv million.

- En fejl kan koste meget, men man lærer også af det, siger Gustav Salinas.

Den tidligere deltager i 'Dagens mand', 'For lækker til love' og meget mere vil ikke fortælle, hvor stor en værdi, hans pensionsopsparing havde, men han bekræfter, det var et stort millionbeløb.

- Hvis man ikke vinder, så har man da prøvet. Nogle gange skal man bare prøve at gøre tingene, sådan er det bare at være iværksætter.

Foto: Ole Steen

Ikke sin eneste virksomhed

Slik-virksomheden er dog ikke den eneste virksomhed, som 31-årige Gustav driver. Han driver også fitness-virksomheden FitnessNU.

Han mener ikke selv, at der er et modsat forhold mellem, at drive en fitnessvirksomhed, der rådgiver i kunder i at tabe sig, og en slikvirksomhed.

- Hele idéen med slikket startede ved, at mine onlineklienter fortalte, at de ikke følte, at udvalget af sukkerfrit slik var så stort, siger Gustav Salinas.

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at Gustav Salinas havde et team ansat til at udgive sig for at være ham i sin fitness-virksomhed, selvom han lover personlig rådgivning.