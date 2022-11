Brugte selv 'n-ordet' i ikonisk sang: Nu reagerer han på Pyrus-sagen

Jacob Haugaard er ikke så nem at krænke og mener, 'det er på grund af tiden', når TV 2 går ind og fjerner en julekalender, fordi der optræder personer klædt ud som flødeboller. Men faktisk har han selv fået ballade over, at han i en helt anden tid skrev et hit, der kan fremstå krænkende

'Jeg bor til leje på Havaje på restaurant Den Gyldne Reje. Min kone hun har en skønhedsklinik inde midt i negerdistrikt'.

Du har formentlig hørt disse strofer et utal af gange, og du har måske endda også sunget gladeligt med på dem.

Titlen på hittet er 'Haveje', der mest er kendt for at være et Kim Larsen-nummer, men faktisk er det skrevet af sanger, skuespiller og komiker Jacob Haugaard, som også selv optræder med det.

Dermed skulle man mene, at den kulørte mand ikke selv er særligt krænkelsesparat. Han er gammel nok til at huske en helt anden og mere bramfri tid, og når først man har brug 'n-ordet' helt frivilligt i sin sang, så kan man vel dårligt selv blive krænket over, at en Pyrus-julekalender byder på personer malet sorte i ansigtet og klædt ud som flødeboller.

Eller kan man?

- Simon Spies har jo også fået røven på komedie, og han var jo vores store idol dengang. Jamen, det er vel tiden. Mig siger det ikke særligt meget. Men jeg har jo selv haft problemer med teksten 'min kone har en skønhedsklinik inde midt i et negerdistrikt', når jeg synger 'Haveje'. Men hvis der står et par afrikanere foran, så synger jeg 'fattigt distrikt', siger Jacob Haugaard til Ekstra Bladet.

- Så det at TV 2 har slettet en hel Pyrus-julekalender - det kan ikke rigtig få dig op at køre?

- Nej. Men det må da bare være træls for Martin Miehe-Renard (forfatter og instruktør, red) og alle dem, der spiller med i den. Det er jo et scoop at få sin julekalender genudsendt, og det må virkelig være træls (at få den droppet, red.). Over ingenting, faktisk, mener Haugaard.

En ung Jacob Haugaard i 1984 under en optræden - året efter at Kim Larsen havde overtaget hans sang 'Haveje' og gjort den til et kæmpe hit. Foto: Lars Krabbe

- Hvad fik dig til at bruge ordet 'negerdistrikt', da du skrev den sang?

- Det ved jeg sgu ikke. Det var lidt frækt dengang også, kan jeg huske. Og Kim Larsen sagde altid: 'Det er jo dér, poesien ligger, Haugaard!'.

Ifølge Jacob Haugaard bad Kim Larsen om lov til at bruge sangen, efter at Haugaard havde varmet op for Gasolin' på deres Gorilla Galla-turné, og den gjorde ham siden til millionær, da den blev et stort hit i forbindelse med filmen 'Midt om natten' fra 1983.

Larsen havde aldrig gjort det

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om Jacob Haugaards berømte hit 'Haveje' tilbage i 2019, hvor begrebet wokeness for alvor vandt indpas i manges bevidsthed.

Nu skulle fortiden pludselig kigges i sømmene og ses på med nye briller. Derfor gik Jacob Haugaard pludselig ud med et nyt mantra om at ville ændre i sit ikoniske hit.

- Det er af almindelig høflighed. Man må ikke sige 'neger' mere, så jeg har taget det ud. Det var et fedt billede dengang, men tingene har ændret sig. Så hvis det generer nogen, er det okay for mig at fjerne det. Men Kim Larsen ville ikke have gjort det, sagde Jacob Haugaard til TV 2 dengang, og fortsatte:

- Vi lever i en moralsk tidsalder. Jeg kommer fra en tid, hvor man næsten kunne gå nøgen rundt, og hvor man måtte sige neger. Men alting har sin tid, og lige nu har vi en meget tilknappet tid, lød det.

Forarges ikke

Haugaard sætter ord på, at man hele tiden skal vare sin mund og tænke over, hvad man siger. For folk er hurtige til at dømme, hvis man siger det forkerte - i mange forskellige sammenhænge, der ikke kun handler om racistisk ladede sætninger, betoner han til Ekstra Bladet:

- Jeg skal hele tiden huske på, at det ikke hedder 'på Grønland', men 'i Grønland', og det hedder ikke en handicappet, men 'en person med et handicap'. Vedkommende kan jo godt være flere ting. Jeg kan sgu ikke finde ud af, om jeg bare er enormt gammeldags og ikke kan følge med, eller hvad det er, men det forarger ikke mig. Sådan er der sgu så meget, siger multikunstneren.

'Allertiders Julemand' i Pyrus-universet er fortid på TV 2, fordi visse menneskeskildringer er forældede. Det har skabt stor debat, men de kendte, Ekstra Bladet har talt med, er enige om, at det er en overreaktion og at slette-udviklingen er dybt uheldig

Ikke første gang

Det er langt fra første gang, at man ændrer i lyrik. I maj 2019 fjernede Gyldendal for eksempel otte rim fra en nyere udgave af Halfdan Rasmussens børnerim, fordi der indgik ord som 'neger' og 'hottentot'.

I børnesangen 'Elefantens Vuggevise' fra 1947 hed det oprindeligt 'I morgen får du en negerdreng, og ham kan du bruge som rangle. Det er siden ændret til 'I morgen får du en kokosnød, og den skal du bruge som rangle'.

Pyrus-sagen har samtidig skabt debat om, hvor grænsen går, og hvor man så ellers bør slå ned og ændre i fortidens tv-klassikere.

Blandt andet bruges ordet 'negermusik' i 'Matador', og en anden Pyrus-julekalender beskyldes for at gøre grin med kinesere.

