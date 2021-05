Bryder forlovelsen: Martin Jensen er blevet single

Kaster sig over arbejdet

I øjeblikket er Martin Jensen i Dubai for at arbejde. Og netop arbejdet er noget, han bruger til at holde tankerne beskæftiget efter bruddet.

- Hvordan har du det?

- Det er selvfølgelig ærgerligt. Sindssygt ærgerligt. Men man må bare rejse sig op og komme videre. Jeg har heldigvis travlt med mange ting for tiden, så der kan jeg få lov til at flytte mit fokus en lille smule hen, siger han.

Parret har tidligere arbejdet sammen, hvor Natasha Samsara har hjulpet med styling til Martin Jensens koncerter. Men de har endnu ikke fundet ud af, om det samarbejde skal fortsætte.

- Det har der ikke lige været noget snak om. Det er lidt svært, når hun ikke længere bor i landet længere. Men jeg er da ret sikker på, at hvis hun ser noget cool tøj, som hun synes, ville passe mig, så vil hun nok sende det min vej, siger han.