Bryder forlovelsen

Sara Bro og Lasse Lund er gået fra hinanden.

Det oplyser 'Sara og monopolet'-værten selv i et opslag på Instagram.

Her har hun delt en række billeder fra en ferie til Schweiz, som hun var på alene. Det var dog hele tiden planlagt, at ferien skulle foregå alene, lyder det i opslaget.

Men her overbringer hun altså også nyheden om, at hun og Lasse har 'brudt op', som hun skriver. Samtidig takker hun ham for en række ting.

'Tak for alt det du har lært mig. Tak for du ikke har forsøgt at holde mig fanget i en boks, jeg alligevel aldrig kommer til at passe ind i. Tak for at elske mig på trods af alle mine ar,' lyder det blandt andet i opslaget.

Forlovet på en bro

Det er omtrent halvandet år siden, at radioværten kunne fortælle, at parret var blevet forlovede, efter hun selv havde været på knæ.

Frieriet foregik i Costa Rica på en bro i 45 meters højde.

Men sådan skulle det altså ikke være, og nu er parret endt med at gå fra hinanden.

Tidligere har Sara Bro i en kort periode været gift med 'Kashmir'-forsanger Kasper Eistrup, mens hun også har været gift med Asger Schønheyder, som er redaktør på TV2 Zulu. Sidstnævnte har hun to børn med.