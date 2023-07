Bryder grædende sammen på arbejde

’Bøsserøv’ - ’Gid du får kræft og dør’ - luder. Forsiden af HK Bladet taler sit tydelige sprog: De rejsende i lufthavnene bliver værre og værre, når frontpersonalet må forklare dem, at flyet er forsinket, eller at de har glemt at betale for deres håndbagage.

Verbale overgreb og angreb er blevet hverdag, og det tærer på både kræfter og psyke.

- Igennem de 17 år, jeg har arbejdet i lufthavnen for forskellige flyselskaber, er grovheden af det, folk siger til os, steget markant. For år tilbage skete det en gang imellem. Nu sker det flere gange om dagen. Og der er ingen grænse for, hvad der bliver sagt. Noget er så forfærdeligt, at jeg ikke vil gentage det, forklarer Nicolai Schwartz Holst, der er gift med Silas Holst.

Han er medlem af bestyrelsen for HK Luftfart - og pt. ansat som servicemedarbejder hos SAS.

Nicolai pog Silas Schwartz Holst er enige om, at det er svært ikke at tage tingene med hjem. Foto: Emil Agerskov

Bryder grædende sammen

- Mange kolleger kan uanset luftfartsselskab berette om de samme trusler og den samme chikane. Det er uacceptabelt, at rejsende helt tænder af, så personalet bryder grædende sammen, får stress og må sygemeldes.

Nicolai Schwartz Holst tror selv, at den stigende grovhed skyldes ’mig-mig-jeg skal frem først’-kulturen.

Uacceptabel, at frontpersonale behandles så grimt, mener Silas Schwartz Holst. Foto: Per Lange

- Jeg har set ellers stærke kolleger knække. Selv om vi er gode til at støtte hinanden på jobbet, kan det være svært ikke at tage det med hjem. Tænk hvis det blev almindeligt, at folk skulle finde sig i, at blive skreget ind i hovedet - og selv om man kan sige, at vi bare skal ’sige fra’, så kan man godt blive lammet af de vilde svinere, siger han og tilføjer:

- Tidligere sad folk bare og sendte svinere ud på de sociale medier, men nu er forråelsen så massiv, at visse typer ikke generer sig for direkte angreb op i ens ansigt.

HK Bladet

En dag, hvor Nicolai Schwartz Holst sad i skranken, gik en dame amok og råbte alt det værste, hun kunne finde på. Stilfærdigt løftede han det HK Blad, han havde liggende, og hvis forside var prydet med et udsøgt udpluk af de ukvemsord, der bruges mod personalet i lufthavnene og supermarkederne, op foran damen og sagde: ’Hvis du skulle løbe tør for ord, kan du måske få inspiration her’.

Det lukkede munden på damen, som åbenlyst blev flov og undskyldte.

- Vi ønsker for enhver pris at undgå at reagere negativt. I stedet skal vi tackle det positivt, og sætte fokus på den ubehagelige adfærd, og vores organisation er pt. i gang med at findes mulige løsninger sammen med lufthavnen. Af samme grund er det vigtigt, at der sættes fokus på problemer, siger Nicolai Schwartz Holst.

