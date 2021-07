Bryder sammen: - Jeg er fuldstændig i chok

- Jeg er fuldstændig i chok.

Sådan lyder det fra youtuberen Julia Sofia Aastrup, der stod Albert Dyrlund meget nær.

Onsdag døde 22-årige Albert Dyrlund i en tragisk ulykke i Italien, og YouTube-kollegaen har meget svært ved at begribe det.

Julia Sofia Aastrup og Dyrlund har arbejdet sammen i mange år som youtubere, og derfor er Julia Sofia Aastrup også dybt berørt, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

- Albert var en af os. Jeg synes, det er så forfærdeligt og så tragisk, og jeg kan slet ikke forstå det, siger hun, mens hun lader tårerne få frit løb:

- Vi har kendt hinanden, siden vi var 14-15 år gamle. Vi startede sammen i den her branche, og vi har altid bakket hinanden op, når vi har haft udfordringer, for vi har på mange måder haft en noget anderledes opvækst end mange andre, og det har vi kunnet tale med hinanden om. Jeg er helt knust over, at han ikke er her mere.

Julia Sofia Aastrup har fået den triste besked om vennens død i dag, og kort efter er hun taget ud til bureauet Splay, hvor hun og en række youtubere er samlet for at mindes Dyrlund og tale om det hele.

- Det er meget uvirkeligt for os, og vi er meget knuste, siger hun og forsætter:

- Jeg tog herud med det samme, da jeg hørte om det, for vi har brug for at være sammen om det her.

Dyrlund døde onsdag i en tragisk ulykke i Italien. Foto: Michael Bager/Ritzau Scanpix

Sådan en god dreng

Julia Sofia Aastrup vil huske tilbage på Dyrlund som en sjov, kærlig ven og kollega.

- Det er ikke mere end en uge siden, at jeg sad og så hans YouTube-video, hvor han var inde at spille 'Emoji' i 'Vild med dans', da jeg dansede med Frederik Nonnemann. Det er så uvirkeligt, at jeg nu aldrig skal se ham igen, siger hun og fortsætter:

- Albert var bare sådan en god dreng og især i en branche, hvor tingene går meget stærkt, og hvor vi også er konkurrenter, så har Albert altid været den gladeste dreng. Han er god, som dagen er lang, og vi havde et særligt forhold, fordi vi har fulgtes ad så længe.

Her ses Julia Sofia Aastrup sammen med Albert Dyrlund og Frederik Nonnemann under 'Vild med dans'. Foto: Privat

Resten af Julia Sofie Aastrups dag skal gå med at bearbejde det store tab.

- Vi skal være sammen alle os youtubere, der kendte Albert, og tale om det hele, og så skal chokket lægge sig. Det er rart at være sammen med mennesker, der kender ham, så man kan dele ens minder og oplevelser med ham sammen med nogle.

- Og så vil jeg bare sige, at der er måske mange derude, der tænker: 'hvordan kan det ske', og at det er dumt. Men vi skal huske ham for alt det gode, han var. Og det var alt, alt for tidligt, at han døde.