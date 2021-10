Bryder sammen under podcast

Det er ikke mere end to måneder siden, at Line Hoffmeyer og komiker Lasse Rimmer annoncerede, at de går hver til sit efter to års ægteskab.

Parret har flere gange på de sociale medier understreget over for fans, at de skilles som venner, og at de stadig gerne vil være der for hinanden.

Men et brud er aldrig let, og når man konfronteres med det, kan der komme mange følelser op.

Det skete, da Line Hoffmeyer var med i podcasten '112 for knuste hjerter', hvor kendte mennesker deler deres største hjertesorg.

I programmet bryder Line sammen.

Brød sammen

Det fortæller hun i en story på sin Instagram-profil.

- Jeg troede, det ville gå så fint, og at jeg var på toppen af situationen til at kunne snakke nøgternt om brud og hjertesorg, men det kunne jeg ikke, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg begyndte at græde. Faktisk ret voldsomt. Så vi måtte stoppe og holde en pause.

Værten på programmet, Maria Jencel, var ifølge Line en stor støtte under hele seancen.

- Maria var så sød og krammede, trøstede, sagde gode ting og sikrede sig, at vi ikke talte om noget, der var over min grænse.

Line og Lasse har fortalt om deres brud på de sociale medier, hvor de forklarede, at de to have været igennem en større krise gennem det sidste år, og at det til sidst betød, at de ikke kunne være sammen mere, selvom de havde gjort alt, hvad de kunne.