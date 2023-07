Bryder tabu: Realitystjerne føler sig ensom

Kan man føle sig ensom, når man har næsten 30.000 følgere på Instagram?

Svaret er ja.

I en spørgerunde på Instagram bliver influencer 'De Dyre Piger'-aktuelle Ida Christiansen spurgt ind til, hvordan hun går rundt og har det, og det har fået hende til at åbne op for et meget såbart emne.

'Hvis jeg skal 100% ærlig, så kan jeg godt føle mig meget ensom,' starter Ida sin story og skriver videre, at hun til dagligt studerer online og arbejder som influencer.

Det gør, at hun ofte er meget alene, og det også er en af grundene til, at hun føler sig alene og ensom.

Det var meget grænseoverskridende for Ida Christiansen at lave opslaget, fortæller hun til Ekstra Bladet og tilføjer, at hun i et halvt år har overvejet at dele et opslag om dette.

- Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg ikke har delt mine tanker noget før. Normalt er jeg en person, der deler ud af mine tanker og følelser på godt og ondt. Men det har været sindssygt svært at dele noget så sårbart, jeg ikke har talt om før, siger Ida Christiansen, der lige nu er aktuel i DR-programmet 'De dyre piger'.

Jeg er meget alene

Over for Ekstra Bladet fortæller Ida Christiansen, at det kommer bag på hende, at der var så mange af hendes følgere, der har det på samme måde som hende.

- Det er en følelse, der er meget svær at snakke om, fordi hvem skal man dele det med, når man føler sig ensom?, siger Ida Christiansen.

- Mit liv er lidt mit eget ur. Jeg kan godt mærke, at jeg er meget alene med mig selv og mine egne tanker, og det kan være ret hårdt.

For at komme på bedre tanker har Ida Christiansen valgt at stå frem om sin ensomhed og taget et par dage væk hjemmefra for at bruge tid sammen med sin familie.