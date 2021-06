Bryder tavsheden efter slagsmål: - Det var en kæmpe misforståelse

Siden Teitur Skoubo onsdag skabte stor ravage ved Reality Awards og blev smidt ud af vagterne ved showet, har der været tavst fra den 25-årige reality-deltager.

Men nu bryder han tavsheden i sin Instagram-story

- Det var en meget uheldig situation, så jeg havde lige brug for en pause fra sociale medier, så jeg har lige trukket mig lidt, siger han og fortsætter:

- Men forklaringen er faktisk meget simpel. Det var en kæmpe misforståelse mellem mig og vagterne.

Han forklarer videre, at han havde svært ved at sidde stille under showet, både fordi han havde fået noget alkohol indenbords, men også fordi han lider af ADHD.

- Så jeg får at vide af vagterne, at hvis jeg rejser mig op igen, bliver jeg smidt ud. Jeg siger 'fint nok' og sætter mig ned, men efter noget tid, skal jeg ud at pisse, så jeg rejser mig op for at gå på toilettet, siger han.

Sådan så det ud, da Teitur belv smidt ud af vagterne. Foto: Anthon Unger

Herefter eskalerer det ifølge Teitur, som også understreger, at han føler sig 'uretfærdigt' behandlet.

- Han tager fat i min arm, og jeg river mig løs og siger, at jeg godt selv kan gå ud. Men lige pludselig tager en anden vagt fat i min anden arm, og så går det lidt efter lidt galt.

- Jeg reagerer lidt voldsomt, fordi jeg føler mig uretfærdigt behandlet, og jeg kan ikke have, når folk bare tager fat i mig.

Ekstra Bladet har forsøgt at få Teitur i tale gentagne gange siden episoden onsdag aften, men det har endnu ikke været muligt.

Fik bøde

Teitur forklarer i sin story, at han har redt trådene ud med arrangøren af Reality Awards, Kit Nielsen, og at han fremover har lov til at deltage i arrangementet.

Over for Ekstra Bladet forklarede Kit Nielsen efter episoden, at vagterne efter hendes mening havde handlet helt efter bogen.

- Teitur er flere gange blevet bedt om at sætte sig ned, og han har fået flere advarsler fra vores vagter i løbet af aftenen. Han overholder det ikke, og vi skal overholde coronaretningslinjerne. Vagterne prøver at snakke med ham, men han bliver aggressiv og er voldelig over for vores vagter, og en af dem bliver ramt i hovedet, sagde hun og fortsatte:

- Vi har nultolerance over for vold, og derfor er der ikke noget at diskutere. Han bliver eskorteret ud af vores vagter, for vi tolerer det ikke.

Ifølge Kit Nielsen har Teitur Skoubo desuden fået en bøde efter optrinnet.

- Han har fået en bøde på 3000 kroner for gadeuorden. Den fik han på stedet. Vi talte derefter med vagterne og politiet, og vi kommer ikke til at anmelde ham for vold, sagde hun.

Der var godt gang i den til Reality Awards onsdag, hvor der foruden prisuddeling var både slåskamp og drama. Du kan se hele showet eksklusivt lige her hos Ekstra Bladet.