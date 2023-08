Bryder ud i gråd i retten: - Jeg elskede Robert ubetinget

- Jeg synes, at det er hårdt. Det er jo aldrig meningen, når man indgår et forhold med et andet menneske, at man skal ende her. Men ret skal være ret. Men det gør det ikke mindre hårdt.

Sådan indledte Nynne Larsen sin vidneforklaring, da hun tirsdag indtog vidneskranken i Retten på Frederiksberg, der danner rammen om retssagen mellem Nynne Larsen og den tidligere skuespiller Robert Hansen.

Han er tiltalt for to forhold af vold mod Nynne Larsen, hvoraf det ene forhold er grov vold.

- Vores forhold startede godt. Jeg var stormende forelsket i Robert. Jeg troede på det tidspunkt, at jeg skulle være sammen med ham altid, lød det fra Nynne Larsen.

- Men det gik fra, at han var sjov, sympatisk og sød, til at jeg blev kørt fuldstændig ned. Psykisk og fysisk er jeg ødelagt, fortsatte hun, imens hendes stemme knækkede.

Robert Hansen sad imens og kiggede ud i luften.

Ifølge anklageskriftets første forhold har Robert Hansen 16. november 2020 på sin adresse på Frederiksberg slået Nynne Larsen med knytnæveslag.

'Av Robert'

Modsat Robert Hansen, som forklarede, at han ikke huskede, hvad der skete 16. november 2020, så gav Nynne Larsen sin udlægning af, hvad hun mente, der skete den novemberdag.

- Han fyrer en telefon efter mig. Jeg spurtede væk fra død og ødelæggelse gennem lejligheden og ind på børneværelset og holder for døren, men Robert får skubbet døren op og så banker han mig. Jeg sidder på gulvet og tager bare imod, siger Nynne Larsen og fortsætter:

- Jeg husker, jeg sidder som en 'kugle' på gulvet, mine knæ trukket op til brystet, og tænker ’jeg skal passe på mit hoved og ansigt'. Han gik bare amok, han så bare sort - jeg skreg 'av, Robert', 'lad nu vær', 'hjælp',. Jeg tænkte, at hvis han nu bare hørte min stemme, kunne det være, at han kom i tanke om, at det var mig.

- Men det hjalp ikke, fortsatte Nynne Larsen.

Under Nynne Larsens vidneforklaring kiggede Robert Hansen på Nynne og rystede på hovedet som om, han ikke var enig i hendes udlægning af sagen.

Ville gøre alt for Robert

Nynne Larsen fortalte videre fra vidneskranken, at hun var 'pissebange for at få tæsk' og fik det, som hun kaldte 'angstlignende' anfald, når hun ikke vidste, hvor Robert Hansen var, da hun så ikke vidste, hvilken tilstand han kom hjem i, og hvad der ventede hende.

- Han blev så voldsom, når han blev påvirket, forklarede hun. Begge parter har i dag i retten fortalt, at stoffer og alkohol fyldte en stor del af deres forhold.

Flere af spørgsmålene fra især Robert Hansens advokat, Erbil Kaya, centrerede sig om, hvorfor Nynne Larsen forblev kærester med Robert Hansen, hvis han var voldelig.

- Jeg ville bare gerne have Robert. Jeg skammer mig i forvejen. Jeg kan godt se, hvor dumt det ser ud. Jeg skulle være gået første gang. Men jeg elskede ham så meget, det gjorde så ondt, selv da jeg gik fra ham, siger Nynne Larsen og tilføjer, at hun altid ville gøre alt for ham.

Robert Hansen og Nynne Larsen dannede par i et år. Tirsdag rullede retssagen mellem de to. Robert Hansen er tiltalt for to forhold af vold mod sin tidligere kæreste. Foto: Ritzau Scanpix og Mogens Flindt

- Decideret løgn

Forhold to i anklageskriftet drejer sig om grov vold. Her er Robert Hansen tiltalt for at have tæsket Nynne Larsen med en guitar med en sådan styrke, at guitaren gik i stykker som følge af episoden.

Robert Hansen nægter sig skyldig og hævdede i retten, at han brugte guitaren som et 'skjold', da Nynne Larsen ifølge Robert Hansens forklaring forsøgte at slå ham med en køkkenrulleholder

- Det er decideret løgn, lød det fra Nynne Larsen, da hun blev præsenteret for Robert Hansens udlægning.

Anklageren nævnte også Robert Hansens forklaring om, at Nynne angiveligt var storforbruger af både botox og filler, og at det kunne være grunden til, at hendes læber var hævet på de billeder, der blev vist frem i retten.

Nynne Larsen forklarede - lettere forvirret over anklagerens spørgsmål - at hun hverken havde fået filler eller botox den dag eller dagene op til.

- Det er decideret ukorrekt, lød det fra Nynne Larsen.

Nynne Larsen nægtede ligeledes nogensinde at have været fysisk voldelig overfor Robert Hansen.

