Brygmann om ny rolle: - Det har ikke været som forventet

Han er vant til at spille skuespil og påtage sig rollen som sjov mand, der altid er klar med en kæk kommentar og et charmerende glimt øjet.

Umiddelbart en rigtig bedstefar-type med sit store skæg, lune personlighed og muntre væsen.

Men den muligvis næstsværeste rolle i livet - lige efter den som far - har multientertaineren Martin Brygmann fået, efter datteren Frida Brygmann, 30, sammen med kæresten, radioværten Nima Zamani, er blevet mor til lille Monty i sommeren 2021.

Dermed gjorde hun Martin Brygmann til morfar for første gang, og det er en rolle, der ikke er faldet ham så nem, som han havde troet og håbet.

Det fortæller han i et stort dobbeltinterview med Femina, hvor han medvirker sammen med sin datter til en snak om far/datter-forhold trods opbrud, kaos og lange dage væk på job.

Her siger Martin Brygmann, at han har skullet vokse med rollen som næsten nybagt morfar:

- Det har ikke været, som jeg forventede. Jeg troede, at jeg med det samme ville føle en masse, men jeg kunne mærke, at jeg var nødt til at lære Monty at kende. Så hjernen var begejstret over, at jeg skulle være morfar, men jeg var nok lidt fremmedgjort i starten. Sådan oplevede jeg det også i starten med mine egne børn. At barnet lidt føltes som moderens i starten, hvor jeg var det tredje hjul, men så kom jeg gradvist mere på banen, fortæller han i ugebladet.

Frida Brygmann sammen med veninden Sofie Linde til en biografpremiere tidligere i år. Der findes desværre ikke nogle nye billeder i arkivet af datter og far. Foto: Emil Agerskov

Frida og Martin Brygmann har altid haft et tæt forhold. Her tilbage i 2009. Foto: Klavs Bo Christensen

Martin Brygmann har Frida fra sit forhold med Line Knutzon, med hvem han også har sønnen Ludvig, der er to år ældre end Frida.

Parret gik fra hinanden, da børnene var helt små, og senere er han blevet gift med den 14 år yngre Marianne Lykkesfeldt tilbage i 2007.

Martin Brygmann har også tre børn med Marianne, så der er med andre ord om nogle år mulighed for at blive morfar i en grad, så han nærmest ikke kan tælle børnebørnene på én hånd.

Så må man håbe, at entertaineren til den tid føler sig knap så fremmedgjort.