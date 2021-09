Bryllup droppet: Single igen

Den 51-årige tv-kendis og tidligere tennisspiller Frederik Fetterlein kan endnu engang kalde sig single.

Han og 31-årige Andrea Tolic (31), som han ellers har dannet par med i mange år, er nemlig gået fra hinanden og har ophævet forlovelsen og alle planer om bryllup.

Det skriver Se og Hør.

- Jeg tror bare, at vores problem er, at hun bor i Sverige, og mit problem er tit, at jeg har mine to børn. Ikke at jeg tror, det var det. Men jeg lever et ungdommeligt liv. Jeg lever et ret crazy liv, siger Fetterlein til ugebladet.

Her fortæller han ligeledes, at han og Andrea Tolic ikke har kaldt hinanden kærester i 'et stykke tid', og at de nu bare er gode venner.

Ifølge Fetterlein skyldes bruddet blandt andet, at han ikke ønsker at få flere børn.

Fetterlein og Andrea Tolic er ikke længere kærester. Foto: Privat

Klassisk frieri

Parret har været sammen siden 2014, og hurtigt efter begyndte de at planlægge bryllup, efter Fetterlein havde været på knæ og friet under en romantisk rejse til St. Tropez.

- Det var på den klassiske måde. Vi sad på hotelværelset, da jeg gik ned på knæ og spurgte, om hun ville giftes med mig, sagde Fetterlein i den forbindelse til Ekstra Bladet.

- Hun var meget chokeret, men sagde gudskelov ja med det samme, sagde Fetterlein videre.

Fetterlein har tidligere været gift med fotomodellen Tereza Moxová, som han har sønnen Tobias med. Derudover har han sønnen Sean med sangerinden Saszeline Dreyer Sørensen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Fetterlein i forbindelse med bruddet, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Da Fetterlein forlod tennisbanerne, blev fokus i stedet rettet mod det eksklusive natteliv. Han begyndte at medvirke i realityprogrammer, og hverdagen blev vildere og vildere. Læs meget mere om Fetterleins vilde fortid her.