Brylluppet aflyst: TV 2-kendis skal være far

I årevis kunne hele Danmark følge familien Elhauge fra Aarhus i TV 2-programmet 'Årgang 0'.

Nu kommer endnu en generation til, når den ældste af de tre drenge i familien, 25-årige Oscar Elhauge, inden længe selv skal være far.

Det er hans mor, Tina, der har delt den glade nyhed i et opslag på Instagram.

'Disse to smukke unge mennesker, overrasker mig gang på gang. For få uger tilbage fik jeg at vide, at jeg skal være farmor, hvor fantastisk er det lige', skriver hun blandt andet til opslaget.

Læs mere her: 'Årgang 0'-mors millionsucces: Så meget tjener hun

Familien glæder sig bestemt til at blive et medlem rigere.

Annonce:

'Så farfar Mogens, onkel Christian og Ludwig er så spændte, jeg glæder mig så meget til at se den lille og se hele familien samlet med den lille ny. Vi krydser fingre for, at alt går, som det skal, og ønsker Nanna og Oscar tillykke med omstændighederne', skriver hun til opslaget.

Det var familiens mellemste søn, Christian, der var hovedperson i 'Årgang 0', men seerne kunne også følge både storebror Oscar (til venstre) og lillebror Ludwig (til højre) på skærmen. Foto: Camilla Hey/ TV 2

Bryllup aflyst

De lykkelige omstændigheder betyder ifølge mor-Tina, at planlægningen af det bryllup, Oscar og kæresten Nanna annoncerede tidligere på året, nu er sat midlertidigt på pause.

Dengang kunne Oscar Elhauge ellers fortælle til Ekstra Bladet, at frieriet havde været længe undervejs.

'Hun blev meget glad, rørt og overrasket. Jeg var rigtig spændt, og selvom jeg vidste, at hun ville sige ja, var jeg også nervøs, fordi det er sådan en stor ting,' skrev han i en besked i den forbindelse.

Hvornår brylluppet nu skal stå, eller hvornår den lille ny kommer til verden, er endnu uklart.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Oscar Elhauge.

Læs også: Eksklusive billeder: 'Årgang 0'-Mathildes vilde forvandling

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Elvira og Thalia Pitzner er ugens gæster i 'Der er brev'. Hør dem fortælle om deres tv-serie 'Pitzner-sisters' herunder eller i din podcast-app