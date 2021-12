Bryllupsboom blandt danske stjerner

Bryllupsklokkerne kimer for en lang række kendisser.

Man siger som bekendt, at julen er hjerternes fest, og det gælder i sandhed for Bubber.

Den 57-årige tv-vært har nemlig været på knæ for kæresten Signe.

Det trak mange overskrifter, da Bubber i 2019 overfor Ekstra Bladet afslørede, at han skulle være far igen. Men ikke med sin daværende hustru gennem næsten 30 år, Christina Ibsen Nørby, men med Signe Rossing, som havde været en ven af familien.

Bryllupsklokkerne kimer for Bubber. (Arkivfoto). Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix

Også tre stjerner fra årets 'Vild med dans' skal til at øve brudevalsen.

Dansekoryfæet Silas Holst skal giftes.

Kæresten Nikolai Schwartz var nemlig på frierfødder i november, bekræftede han over for Ritzau.

Nu har parret fået ring på hinanden - men tidligere har de også forseglet kærligheden med en kærestetatovering.

- Han får mig til at grine rigtig meget, og det er dejligt. Han har virkelig god humor, og det er dejligt. Og så synes jeg, han er en meget pæn mand. Det er jo dejligt at få det i samme pakke, sagde Silas Holst til Billed-Bladet i 2018.

Ægteskabet med Nikolai Schwartz bliver Silas Holsts andet. Han har tidligere været gift med skuespilleren Johannes Nymark. Sammen med veninden Louise Mahnkopf er trioen forældre til datteren Maggie My og sønnen Bob Jones.

Ægteskabet med Nikolai Schwartz bliver Silas Holsts andet. Han har tidligere været gift med skuespilleren Johannes Nymark. Sammen med veninden Louise Mahnkopf er trioen forældre til datteren Maggie My og sønnen Bob Jones. (Arkivfoto). Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Også Silas Holsts dansekollega Morten Kjeldgaard kan snart kalde sig for ægtemand.

Selv om han ikke vandt 'Vild med dans', og kæresten, Frederik Haun, ikke vandt 'Den store bagedyst' på den konkurrerende kanal, vandt de begge den største sejr af alle.

- Vi vandt hinanden, skrev parret på Instagram, hvor de havde delt et kyssebillede og et foto af forlovelsesringene.

Over for Billed-Bladet afslørede parret, at frieriet fandt sted, da de inviterede venner og familie over for at se finalen i 'Den store bagedyst', hvor Frederik Haun var blandt finalisterne.

Han takkede nemlig Morten Kjeldgaard for hans støtte og kærlighed, og foran venner og familie faldt han så på knæ.

- Jeg blev meget glad. Først gik jeg lidt i chok, tror jeg. Der har været meget at se til, så jeg skulle lige forstå, hvad du (Frederik Haun, red.) ville. Men jeg var aldrig i tvivl om, hvad jeg skulle svare, sagde en lykkelig Morten Kjeldgaard efterfølgende til Billed-Bladet.

Morten Kjeldgaard og Frederik Haun skal giftes efter tre års forhold. Parret mødte hinanden i 2018 gennem fælles venner. (Arkivfoto). Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Morten Kjeldgaard har helt sikkert styr på brudevalsen - og har måske lært svømmestjernen Pernille Blume et trin eller to af den.

De to dansede sammen i årets udgave af 'Vild med dans', som begyndte, kort efter at Pernille Blumes franske forelskelse, Florent Manaudou, havde friet til hende med en lyserød diamantring i Paris.

Frieriet inspirerede faktisk hende og Morten Kjeldgaard i parrets vals, som sikrede dem en af de eftertragtede finalepladser i 'Vild med dans'.

August var vild for Pernille Blume. Først vandt hun en medalje til OL, og kort efter blev hun forlovet med den franske svømmestjerne Florent Manaudou. (Arkivfoto). Foto: Franz Waelischmiller/Ritzau Scanpix

Det var ikke kun solen, som skinnede i sommer. Det gjorde forlovelsesringen på Andrea Heick Gadebergs finger også.

Det fremadstormende 23-årige skuespillertalent kunne nemlig i juli fortælle, at kæresten gennem fem år, Robert, havde friet.

- Jeg vidste fra den første uge, jeg mødte Robert, at det var ham, jeg ville være sammen med, sagde den unge prisvindende skuespillerinde, som fik sit store gennembrud i 'Retfærdighedens ryttere', efterfølgende til Se og Hør.

Andrea Heick Gadebergs forlovede, Robert Jensen, har en kendt svigermor. Andrea Heick Gadeberg er nemlig datter af skuespillerinden Trine Gadeberg. (Arkivfoto). Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Også i musikkens verden var der - ja - sød musik i 2021.

Til tonerne af Céline Dion faldt Aqua-stjernen René Dif på knæ for sin 17 år yngre kæreste, Linet Jo.

Den intime stund delte han med sine Instagram-følgere i en video, hvor han kaldte parret for The Difs.

- Min elskede soulmate og nu kommende kone sagde ja, skrev han til videoen af frieriet.

Parret blev sat op på blind date af en fælles bekendt i efteråret 2015, og det var kærlighed ved første blik, har den 53-årige verdensstjerne efterfølgende fortalt.

René Dif har tidligere dannet par med Aqua-kollegaen Lene Nystrøm, men det er Linet Jo, hjertet nu banker for. Han har været gift før og har to børn fra sit første ægteskab. Han har også en voksen datter fra et tidligere forhold. (Arkivfoto). Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Andreas Odbjerg har haft et kolonormt 2021. Der har været knald på sangerens karriere - og også kærligheden kører. Juleaften friede han nemlig til kæresten Sabrina Ferguen.

Også sangerinden Sys Bjerre kan høre bryllupsklokkerne i det fjerne.

Hun er nemlig blevet forlovet med kæresten Devitt. Parret fandt sammen tidligere i 2021, men har kendt hinanden i årevis.

Det fortalte hun i sommer i Radio4-programmet 'Drømmesengen' ifølge Ekstra Bladet.

Entertaineren Andreas Bo har også ekstra meget at smile af. Han skal nemlig giftes med kæresten gennem fem år, Katrine Wadil.