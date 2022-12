Bryllupsboom og forbudt kærlighed

Bryllupsklokkerne har bimlet blandt flere danske kendisser det forgangne år.

I sommer friede den tidligere Venstre-veteran Kristian Jensen til sangerinden Pernille Rosendahl, og i september stod brylluppet.

Forholdet begyndte som en forbudt forelskelse. Parret havde kendt hinanden i mange år, da de faldt for hinanden. Men på daværende tidspunkt var Kristian Jensen gift med sin ekskone, som han har tre sønner med. Følelserne for Swan Lee-stjernen var så stærke, at han måtte lade sig skille, sagde han.

Pernille Rosendahl har siden i et interview med Alt for damerne udtrykt, at hun ikke er stolt over forholdets begyndelse.

- Der hviler en skam over det, og kærligheden har derfor på intet tidspunkt været florlet. Fordi vores forhold er født i forbudt kærlighed, er det bedste, vi kan gøre, at være stille. Og at blive sammen, sagde hun til magasinet.

Forbudt kærlighed

Og blive sammen er parret, som giftede sig i sensommeren.

Forbudt kærlighed opstod også mellem Bubber og Signe Rossing.

Det trak mange overskrifter, da Bubber i 2019 annoncerede, at han skulle være far igen. Men ikke med sin daværende hustru gennem næsten 30 år, Christina Nørby Ibsen, men med Signe Rossing, som havde været ven af familien i mange år.

Bubber understregede efterfølgende, at han ikke fortrød noget, selv om han beskrev tiden som to års massiv modvind.

I september sagde parret ja til hinanden og forlod Garnisonskirken i København på tandemcykel.

2023 bliver også et stort år for parret. Her bliver Bubber og konen forældre til deres andet fælles barn. Begge har tre børn fra tidligere ægteskaber.

Kærlighed ved første blik

Troels Lyby og Cecilie Stenspil mødte hinanden, da de spillede ægtepar i en musical tilbage i 2012. Ti år efter blev de i maj et ægtepar i virkelighedens verden.

Faktisk havde den 56-årige skuespiller og den 43-årige Badehotellet-stjerne været forlovet i hele tre år, inden de gik til alters i Vor Frelsers Kirke i hjertet af København med deres fælles børn, sønnen Samuel på fire år og toårige Ellinor.

I august sagde influenten Mascha Vang ja til jagerpiloten Troels Krohn Dehli foran venner, familie og deres tre sammenbragte børn.

Brylluppet blev holdt en tirsdag på Holckenhavn Slot i Nyborg, og brudeparret gik ud til tonerne af soundtracket fra 'Topgun'. Her var bruden iført den første af sine i alt tre brudekjoler på dagen.

- Jeg havde regnet med i en alder af 43 år, at jeg havde været igennem en tre-fire ægteskaber. Så når jeg skal giftes så sent, så skal vi altså nogle kjoler igennem, sagde Mascha Vang til Se og Hør.

Med til brylluppet var modellen og skuespilleren Mads Madsen og den tidligere professionelle skiløber Laila Friis-Salling.

Få uger efter var parret til bryllup igen. Denne gang deres eget på Kragerup Gods.

Det var i bogstaveligste forstand kærlighed ved første blik, da Mads Madsen så Laila Friis-Salling på skærmen, da hun medvirkede i 'Vild med dans' i 2018.

Han kontaktede efterfølgende Laila Friis-Salling og inviterede hende ud på gløgg. Derfra er resten som bekendt historie.

