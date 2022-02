Bubber afslører bryllupsdetaljer

Bubber løfter sløret for bryllupsplanerne

Det bliver et efterårsbryllup i september, afslører tv-stjernen. Men der er stadig mange ting, der mangler at falde på plads

Bubber og kæresten Signe Rossing til skal giftes, men planerne er stadig ikke helt på plads.

Parret afslørede kort før jul, at han havde været på knæ, og at hun havde sagt ja, men de mangler fortsat at finde både tid og sted til den store begivenhed - sidstnævnte er dog næsten på plads.

Det fortæller de på den røde løber forud for premieren på 'Shu-Bi-Dua - the musical' i Tivoli.

- Har I sat en dato på?

- Der er ikke en 100 procents dato, men september har vi kredset os ind på, lyder det fra tv-kendissen, der har det borgerlige navn Niels Christian Meyer.

Skal være romantisk

Derfor har de stadig god tid til at få resten på plads til det, der skal være en stor begivenhed.

- Der er ikke nogen, der ikke bliver inviteret. Et bryllup er jo en stor og fantastisk ting, hvor det gælder om at få skrabet så mange vidner sammen som muligt. Det er jo et eller andet skub mod det videre liv.

- Så det bliver en kæmpe fest?

- Det håber vi, men vi tænker det mere som en begivenhed end en fest. Alle savner fester, men der er ikke nogen af os, der tænker, at det skal være en fest for festens skyld. Det skal være romantisk, hyggeligt og nærværende, fortæller Bubber.

Rammerne er vigtigst

Hvor festen skal holdes, er dog stadig oppe i luften.

- Det skal være i København. Men vi er ikke kommet det nærmere endnu.

- Det skal være så hyggeligt som muligt, og det må være rammerne, der tæller. Så må lokationen - selvom den selvfølgelig også skal være dejlig og god - være lidt ligegyldig, om det er til højre eller venstre, siger Bubber.

Parret har sammen drengen Alfred, mens Bubber har børnene Sofia, Oscar og Laura fra sit tidligere ægteskab med Christina Ibsen.