Bubber afslører: Friede juleaften

Bubber kan nu kalde sin kæreste, Signe Rossing, for sin forlovede.

Det løftede tv-værten sløret for i et opslag på Instagram tidligere mandag.

Og det er en glad Bubber, der i spøg fortæller, at Ekstra Bladet plantede idéen om at fri.

Anledningen var et spørgsmål på den røde løber i oktober, hvor en reporter spurgte til, om Bubber gik med planer om at stille det store spørgsmål.

Det gjorde han egentlig ikke på daværende tidspunkt, men to måneder senere var situationen en anden. Bubber friede nemlig til kæresten juleaften og blev mødt af et stort 'ja'.

- Men øh, man kan godt lægge to og to sammen, når to mennesker møder hinanden og får en baby, siger Bubber som forklaring på det forudseende spørgsmålet i oktober.

Privat overraskelse

Selvom han gerne vil diskutere, hvem der oprindeligt kom med idéen til at gå på knæ, er han mere forbeholden, når det kommer til detaljerne i frieriet.

- Det er privat, men det skete juleaften, og jeg kan bare sige, at hun blev sindssygt glad. Det var en lille romantisk sky, man svævede på.

- Det er ret vildt at stille sådan et spørgsmål, for hvis man ikke får det svar, man håber på, så står man bare der. Det er jo rimelig afslørende det svar, der kommer, siger Bubber.

Rolig omkring planlægningen

Bubber fortæller, at hverken han eller kæresten har travlt med at få koordineret brylluppet. Det eneste, som er helt på plads, er præsten der skal vie parret, som sammen har en lille søn.

Han fortæller også, at et sommerbryllup kan blive aktuelt, men han understreger igen, at de på ingen måde har travlt.

- Vi sidder ikke med en timemanager og har ikke fastsat en dato. Det har vi ikke. Vi tager det, som det kommer. Både hvad angår tid og sted, siger Bubber.