Bubber: - Det er jo ikke noget nyt

Tv-stjernen Bubber er ikke overrasket over afsløringerne om vold, krænkelser og mobning på Herlufsholm Kostskole. Ifølge ham har balladen altid fundet sted på den prestigefyldte privatskole

Tv-personligheden Bubber er langtfra overrasket over de grove afsløringer på Herlufsholm Kostskole.

Ekstra Bladet mødte 57-årige Bubber tirsdag aften på den røde løber forud for gallapremieren på filmen 'Top Gun 2: Maverick' i København, hvor han kommenterede på afsløringerne om vold, krænkelser og mobning på Herlufsholm.

- Det er jo ikke noget nyt. Det kan godt være, der er nogle nye cases, der er kommet frem, men det har jo altid været sådan på skolen, lød ordene fra Bubber til den fremmødte presse.

Tv-stjernen fortalte, at han aldrig selv har gået på den prestigefyldte privatskole, men kendissen har kendskab til flere, der har haft deres daglige skolegang på Herlufsholm. De fortalte Bubber om volden og krænkelserne.

- Der har været det der hierarki, og at der er nogen, der har bullied (mobbet, red.) andre. Sådan er det generelt set. Det er jo bare trist. Måske var der nogen, der skulle have fået øjnene op for det før, afslutter Bubber.

Bubber og Signe Rossing på den røde løber i Imperial Biografen i København. Foto: Emil Agerskov

Datoen er sat

Da Ekstra Bladet mødte Bubber på den røde tirsdag aften, satte tv-stjernen også ord på det kommende bryllup med sin forlovede, Signe Rossing.

- Vi har fundet en dato. Det bliver meget snart, fortalte Bubber med et stort smil på læben.

Han ville ikke løfte sløret for datoen, men Bubber sagde tilbage i februar, at der var tale om et efterårsbryllup i september.

Bubber og Signe Rossing fandt sammen i 2019. På det tidspunkt kunne Ekstra Bladet afsløre, at tv-stjernen havde brudt ægteskabet med Christina Meyer Ibsen, som var hans kone gennem 29 år.

I stedet havde Bubber fundet sammen med Signe Rossing, som ventede hans barn.

Tv-stjernen har sønnen Alfred sammen med Signe Rossing. Derudover er Bubber far til to døtre og en søn fra ægteskabet med Christina Meyer Ibsen.

Signe Rossing har ud over Alfred også tre sønner fra et tidligere forhold.

