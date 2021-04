Midt i lykken over at være blevet far igen blev 56-årige Bubber ramt af et stort chok.

Sidste sommer blev han nemlig opereret for kræft, efter en læge konstaterede en ondartet knude i hans ene øre.

Det fortæller han i livesendingen 'Går det godt?' med psykolog Marie Brixtofte, som kan ses på Facebook.

- Jeg har både haft en knude i øret og en knude i læben. Den i øret voksede, og jeg tænkte bare: 'Hvad fanden er det?'. Jeg havde ikke forestillet mig, at det kunne spille sammen. Så jeg tænkte 'åh nej'. Jeg fik den fjernet i læben for nogle år siden, og så tænkte jeg ikke mere over det, før jeg her i sommer fik noget, der blev ved med at vokse. Det var sort, og det var hårdt ude for enden, lyder det fra Bubber om knuden i øret.

Til at starte med var Bubber ikke meget for at gå til lægen, men besluttede sig alligevel for at få det tjekket, efter hans kæreste, Signe Rossing, havde set på den.

- Jeg tænkte bare, 'ej, jeg gider ikke gå til lægen'. Det var midt i alt det her corona. Og så sagde Signe, at jeg skulle gå til lægen. Så gik jeg til lægen, og han sagde 'vi tager kræftpakken'. 'Jeg ved ikke, hvad det er,' siger han, 'men det skal sgu undersøges rigtigt', og så kom jeg på Bispebjerg og Riget og alt det der. Her lød meldingen, at den skulle væk med det samme, siger Bubber.

Glemte alt om det

Til Ekstra Bladet fortæller Bubber, at han et par dage efter fik fjernet knuden, og at der i den forbindelse blev taget en biopsi.

- Jeg fik den fjernet, og efter det må jeg indrømme, at jeg glemte alt om det, lyder det fra Bubber.

- Men så pludselig en dag ringer lægen, og hun starter med at spørge, om jeg er alene, og om jeg vil være sød at sætte mig ned. Der kan jeg jo godt høre, at det er alvorligt. Derefter får jeg at vide, at den er ondartet, at det er kræft, og at de ikke har fået det hele med, så jeg skal opereres igen.

Bubber er blevet opereret for kræft. Foto: Linda Johansen

Et chok

Ifølge Bubber var det som et lyn, der ramte ham fra en skyfri himmel.

- Det var jo et chok, og man får et ordentligt dyk, men jeg tænkte også meget hurtigt, at den bare skulle væk hurtigst muligt, lyder det fra Bubber, der blev henvist til hospitalet for at få fjernet et større område i øret.

- Jeg bliver jo så henvist via kræftpakken og kommer på et privathospital, hvor kirurgen bare er så professionel. Hun starter med at sige, at vi nok skal få styr på det hele, men at det godt kan være, at det koster mit øre. Jeg sagde, at hvis det var det, der skulle til, var det sådan, men at jeg selvfølgelig godt ville beholde det, siger han med et grin og fortsætter:

- Heldigvis har jeg stadig mit øre, men det blev modelleret fuldstændig rundt, og jeg fik i alt 60 sting i siden. Jeg havde Signe og baby Alfred med som support, og det hele var bare så professionelt, og jeg er simpelthen så taknemmelig og lykkelig for, hvor professionelt og dygtigt et sundhedsvæsen, vi har. Det var en fuldstændig fantastisk oplevelse midt i chokket.

Den kendte tv-vært elsker at færdes ude, men har nu lært, at han skal passe bedre på i solen. Foto: Linda Johansen