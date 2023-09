Bubber i chok: - Det er jo helt vildt

Tirsdag fik flere danskere sig et chok, da de nye ejendomsvurderinger blev tilgængelige på Vurderingsportalen, fordi deres ejendomsværdi ifølge den nye, foreløbige 2022-vurdering var mangedoblet.

Dette gælder også for tv-værten Bubber med det borgerlige navn Niels Christian Meyer, som bor i en villa i Charlottenlund sammen med sin kone, Signe Rossing.

Deres ejendomsværdi er nemlig mere end fordoblet siden seneste måling.

Den tidligere vurdering lød således på en ejendomsværdi på 6.350.000 kroner, hvorimod den nye vurdering lyder på 15.614.000 kroner.

Det viser tal fra henholdsvis Vurderingsportalen og OIS.

Og det er da også et tal, som chokerer tv-værten, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er jo helt vildt. Det er da en sindssygt stor stigning, siger tv-værten.

De nye ejendomsvurderinger kommer til at ændre boligskatterne for tusindvis af danskere. Boligekspert i Jyske Bank Michael Mortensen giver dig svaret på de mest presserende spørgsmål til vurderingerne i videoen her eller få det helt store overblik her. Bliv klogere på de nye ejendomsvurderinger.

'Shit, mand'

Bubber fortæller dog samtidig til Ekstra Bladet, at parret jo godt har vidst, at der ville ske noget.

- Vi har jo hele tiden haft det her i baghovedet, fordi der har været så meget snak om de her ejendomsvurderinger, og selvom jeg ikke er gået op i det, så har det jo ligget i baghovedet, at man vidste, at det på et tidspunkt ville ramme.

- Men det er klart, når det så pludselig kommer, så tænker man 'shit, mand - pokkers også!', fortæller en grinende Bubber og fortsætter:

- Men det korte af det lange er, at ligegyldigt hvad det ender med, så må man jo bare betale ved kasse et, hvis det er det, man skal. Man kan jo råbe og skrige og sprælle alt, hvad man vil, men det kommer jo ikke til at ændre noget.

Bubber og Signe Rossing har været gift siden september 2022, hvor de blev viet i København. Foto: Emil Agerskov

Kan få konsekvenser

De nye ejendomsvurderinger kan få flere forskellige konsekvenser for Bubber og hans kone.

Enten kan parret ende med at få en skattelettelse, ligesom 80 procent af danskerne kan.

Ellers kan den nye vurdering i stedet betyde en skattestigning for parret, og i så fald vil de dog få en særlig skatterabat som de resterende 20 procent af den danske befolkning. Skatterabatten er svarende til skattestigningen.

Dette kan dog potentielt give problemer, hvis parret på et tidspunkt i 2024 ønsker at sælge den lækre villa i Charlottenlund, da den nye køber i så fald vil skulle betale den nye og højere ejendomsskat. Det betyder dog ikke, at det vil få konsekvenser.

Ikke sat sig ind i det

Men det er ikke et problem, som Bubber har tænkt ret meget over endnu, fortæller han.

- Man må jo tænke på det hele. Problemet er bare, at jeg er den dårligste at tale med det her om. Jeg har ikke sat mig helt ind i det nemlig, jeg synes simpelthen, det er så kedeligt. Hele mit liv har jeg jo stolet på revisor, advokat og bank, når de har rådgivet mig, siger tv-værten og fortsætter:

- Og så kan det godt være, at man kan gøre alt muligt smart, men så langt er jeg slet ikke kommet. Og jeg vil heller ikke bruge mit liv på at sidde og kigge på regneark.

- Så du tager det bare, som det kommer?

- Ja, jeg tager det, som det kommer, og den er sgu altid gået ... På den måde er jeg ret positiv, og vi skal sgu nok klare den.

