Bubber i millionhandel

De 97 kvadratmeter i hjertet af København blev solgt på to måneder

Det var ikke særlig længe, at tv-personligheden Bubber - hvis borgelige navn er Niels Christian Meyer - fik lov at være på boligmarkedet denne gang.

Efter lige omkring to måneder blev tv-værtens lejlighed inde midt i København nemlig solgt for et stort millionbeløb.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Den netop tinglyste handel viser, at Bubber har fået lige præcis 8,1 millioner kroner for det 97 kvadratmeter store hjem tæt på dronningens residens Amalienborg i hovedstaden.

Selv købte han ejerlejligheden tilbage i 2015 med sin daværende kone, Christina Ibsen, for lige under 5,4 millioner kroner, men nu er det altså tid til at vinke farvel til den eksklusive adresse efter omkring seks år.

Køber lejlighed for kæmpe millionbeløb: Her skal hun bo

Lille afslag

For at få salget i hus ser det ud til, at den tidligere 'Snurre Snup Søndagsklub'-vært har været villig til at forhandle lidt om prisen.

Den nye ejer har fået den gamle bindingsværksejendom for 100.000 kroner under udbudsprisen på 8,2 millioner kroner.

Ifølge Boliga.dk's data ligger den gennemsnitlige kvadratmeterpris for ejerlejlighederne i området nemlig på lige over 64.300 kroner i øjeblikket, hvor Bubber har sikret sig en eksklusiv kvadratmeterpris på 83.505 kroner for lejligheden.

Bubber har en lang karriere inden for især børne-tv bag sig, men mange har også fulgt med, da han kom på afveje i tv-programmet 'Bubber og B.S.' med den forhenværende elitesoldat B.S. Christiansen.

Du kan se Bubbers nu tidligere hjem på Boligas hjemmeside.

Der blev handlet boliger for svimlende millionbeløb blandt danske fodboldspillere, skuespillere og tv-værter i 2020. Se de største handler her (+).

Danmarks billigste hus solgt for en slik