Buch i kovending: Kommer med overraskende opfordring

Han var hård i retorikken over for Christoffer og Patrick i premiereafsnittet i den nye sæson af 'Løvens hule', hvor han bl.a. kaldte Patrick for 'snothvalp', men nu roser han pludselig stifterne af Tuttelu.dk

- Ej, men det er fandeme for useriøst.

Sådan lød de sidste ord fra løven Jesper Buch i sæsonpremieren på 'Løvens hule', inden han forlod studiet 'i vrede'.

Forinden havde de to iværksættere Patrick Bang og Christoffer Larsen bedt løverne om 350.000 kroner for fem procent af virksomheden Tuttelu.dk, der forhandler bleer på abonnement, hvilket betød, at værdiansættelsen var syv mio. kr.

Efter et tovtrækkeri fik de den nye løvinde Louise Herping med ombord for 350.000 kroner for 15 procent, der sendte værdiansættelsen ned på 2,33 mio. kroner, hvilket pissede Jesper Buch af.

Men nu har Jesper Buch tydeligvis besindet sig.

I et opslag på bl.a. LinkedIn og Instagram beder han således folk om at lægges fokus et andet sted.

Annonce:

'Efter otte år i 'Løvens Hule' burde der ikke være nogen tvivl om, at min retorik er hård til tider. Det er krig som ved et forhandlingsbord. Men det er bestemt også kærlighed for iværksætteri', indleder Jesper Buch sin tekst.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Snothvalp som rabatkode

Den fortsætter:

'Jeg synes, fokus skal være på Christoffer, Patrick og Tuttelu. dk. og ikke mine ordvalg. Det er fjollet - videre. (...) De er sgu meget seje, de to drenge. Jeg håber i det mindste at få tilbudt en investering i næste runde', lyder det bl.a. i Buchs forsonende tekst.

Her henviser han også i øvrigt stærkt selvironisk til sit eget lidt hårde ordvalg i 'Løvens hule'-premieren, hvor han kaldte Patrick fra Tuttelu.dk. for en 'snothvalp'.

Netop det ord bruger han lidt spøjst brugt som rabatkode i et tilbud, Buch giver sine følgere, hvis de skulle være interesseret i en stak bleer.

Ekstra Bladet har kontaktet Jesper Buch, der ikke har yderligere at tilføje, men har sagt ja til at vi viser hans opslag i artiklen.