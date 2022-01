Bureau lægger sig fladt ned: 'Vi burde have været bedre'

Youtuber og Instagram-profil Louise Madsens marketingbureau AA Agency siger, at de har et medansvar for deres klients stormvejr, og at man nu vil have større fokus på influenceres magt i fremtiden

Det kan nemt virke som et forsøg på at tage lidt af presset væk fra deres klient influenceren Louise Madsen, 19, hvilket vel dybest set også er noget af det, AA Agency er ansat til.

Hun har samlet næsten 300.000 følgere på YouTube og Instagram, men er nu endt i et stormvejr efter Ekstra Bladets historier om hendes nabofejde med- og udskamning af overboen Steffen Hou, 46.

Influencer-marketingbureauet, som Anton Bendtsen og Andreas Spange står bag og har Louise Madsen i sin fold, går i hvert fald ikke ud og beklager deres kundes beskyldninger mod Steffen Hou, efter at de - da også TV 2 News belyste sagen - pludselig gerne ville komme med et statement.

I stedet påtager de sig en stor del af skylden for, at der ikke blev grebet ind i tide, så deres klient og hendes handlinger kunne undgå at blive genstand for en offentlig debat, da Louise Madsen begyndte at lave indhold til sine kanaler, hvor hun bl.a. anklager Steffen Hou for at chikanere hende.

Det skriver AA Agency i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Influencer-marketing er fortsat et nyt fænomen, som er kommet for at blive. Det udvikler sig hele tiden, og vi skal alle lære at navigere i denne nye virkelighed. Vi har som influencer-marketingbureau helt klart et medansvar for, at denne nabostrid er endt som en offentlig debat,' lyder det blandt andet i meddelelsen.

'Vi som bureau for Louise Madsen burde have været bedre til at rådgive vores klient om, at hendes deling af en ulykkelig nabostrid, der går hende på, kan få sit eget liv. Det er denne sag et skoleeksempel på, og det kan vi alle lære af,' lyder det videre.

Ændringer i fremtiden

Samtidig mener bureauet, at debatten er 'interessant'.

'Dette handler om en ulykkelig nabostrid, som nu er blevet gjort til en offentlig debat om influenceres magt kontra ansvar. En interessant debat - men unægteligt en debat, som vi havde foretrukket at kaste os ud i på et andet grundlag,' skriver de.

I folkemunde bliver det kaldt for 'Ekstra Bladet-effekten', for i kølvandet på vores artikler og fokus på begrebet influencer-magt lægges der nu op til ændringer i fremtiden, lyder det.

'Som bureau vil vi nu sammen med vores influencere have større fokus på det ansvar, der følger med indflydelse,' slutter AA Agency af.

Ekstra Bladet ville gerne ville være kommet med opfølgende, kritiske spørgsmål, men det har endnu ikke været muligt i skrivende stund.

