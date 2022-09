Camilla Framnes er blevet skilt

'Ikke alt her i livet, går som man kunne have ønsket, det skulle.'

Sådan indleder blogger Camilla Framnes sit opslag på Instagram og Facebook, hvori hun fortæller, at hende og Kevin Larsen efter 10 år har valgt at gå hver til sit.

'Det har der været flere forskellige årsager til, men efter et stort tillidsbrud som jeg ikke har kunne rejse mig fra igen, danner Kevin og jeg ikke længere par, vi er blevet skilt,' fortsætter Camilla Framnes, der blev kendt i programmet 'De unge mødre,' sit skriv.

Det nu tidligere par giftede sig tilbage i 2016.

- Det er en følelsesmæssig hård omgang, siger Camilla Framnes til Ekstra Bladet, hvortil hun oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer til bruddet.

Ekstra Bladet har ligeledes været i kontakt med Kevin Larsen, der fortæller, at han og Camilla Framnes ikke længere er gift, men trods formuleringen, at der skulle være sket 'et stort tillidsbrud', så fortæller han, at han ikke har været utro.

Det nu tidligere par nåede at få sønnen Victor sammen. Camilla har fra tidligere forhold to drenge, Sebastian og Oliver.

Framnes blev kendt i tv-programmet 'De unge mødre', nu følger over 88.000 mennesker med i Camilla Framnes liv på Instagram, hvor hun blandt andet har delt ud om sit vægttab på 76 kilo.

Camilla Framnes har desuden flere gange været vært til Reality Awards.