Carla Mickelborg: Helt forandret smil

Influenceren og 'Far til fire'-skuespilleren har fået rettet sit tandsæt, da de skæve tænder bl.a. var begyndt at give hende sår i læben

Egentlig har de altid - set udefra - virket som et særdeles charmerende træk ved influencer og skuespiller Carla Mickelborg, 33, men hendes skæve tænder var begyndt at genere hende så meget, at hun nu har valgt at få gjort noget ved bisserne.

Derfor har hun været ved tandlægen for at få rettet dem, hvilket er foregået via en længere proces og over en længere periode.

Men nu er hun så langt fremme, at hun er klar til at vise sit nyt smil frem for omverdenen.

- Jeg er også smadderglad for det. Jeg har fået rettet mine tænder, fordi de var blevet så skæve, at de gav mig sår i læben og stak ud, når jeg havde lukket mund, og fandt så også ud af, at mit bid sled på mine tænder, siger Carla Mickelborg til Ekstra Bladet, da vi kontakter hende for at høre mere om tankerne bag.

Hun har lagt et langt opslag op på sin Instagram-profil, hvor man også på nogle billeder kan se resultatet visuelt - et opslag, Carla Mickelborg har givet Ekstra Bladet lov til at dele.

Dog lægger hun ikke skjul på i opslaget, at der er tale om 'reklame'. Derfor har vi valgt kun at linke til det frem for at embedde.

Du kan se før/efter-billedet her.

Advarer mindreårige

Imponeret? Carla Mickelborgs fans, følgere og gode venner er i hvert fald i flere tilfælde netop dét.

Den kendte bagedyst-deltager og forfatter Annemette Voss er endda så misundelig, at hun nu tilsyneladende selv vil have lavet noget lignende i fremtiden.

'Ej, hvor er det flot! Nu vil jeg også - jeg har præcis samme problem og begynder også at få sår på læberne,' skriver hun således i en kommentar til opslaget.

Hvis du er meget ung, har skæve tænder og tænker, at det da lige er noget for dig med sådan et indgreb, er der dog et MEN.

Carla Mickelborg advarer nemlig folk under 18 mod at få lavet samme trick ved tandsættet.

'Er du under 18 år vil jeg stærkt råde dig til at vente til du er langt ældre, da tænderne stadig ændrer sig meget i de yngre år. Jeg er personligt glad for at have ventet til nu, hvor der reelt var et problem og det ikke blot var kosmetisk', skriver hun i sit Instagram-opslag.