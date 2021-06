Caroline Fleming er single igen

Caroline Fleming er atter single, efter hun og rigmanden Carsten Friis, der står bag skomærket Billi Bi, er gået fra hinanden efter to år som kærester.

Det bekræfter hendes manager, Elisa Lykke, over for Ekstra Bladet.

I flere uger har Ekstra Bladet forsøgt at få bekræftet bruddet, men først nu er Caroline Fleming klar til at bekræfte det, lyder meldingen.

- Jeg kan bekræfte, at de er gået fra hinanden, lyder det fra Elisa Lykke, der oplyser, at Fleming på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer.

Lykke understreger dog, at de to skiltes på god fod. Derudover har Fleming ingen kommentarer til årsagen bag bruddet, lyder det fra manageren.

Ikke lyttet til mavefornemmelse

I sin nye podcast med Sarah Zobel har Fleming på Podimo, der hedder 'Kaos og kærlighed', har Caroline Fleming da også insinueret, at hun for nylig er blevet single igen.

- Der er mange mennesker, der får en mavefornemmelser tidligt i deres forhold, og det har faktisk været min achilleshæl i alle mine forhold, at når min mavefornemmelse har sagt, at det her ikke er helt rigtigt for dig, Caroline, så har jeg valgt ikke at høre efter, fordi jeg var så glad for idéen om at skulle være i et forhold, siger hun i podcasten og fortsætter:

- Det har været en af de største lessons, jeg har lært meget for nylig. At hvis det ikke er rigtigt, så skal man ikke blive i det. For jo længere, du bliver i noget, der ikke er rigtigt, jo mere ulykkelig vil du blive, siger hun ærligt.

Her ses Fleming sammen med Carsten Friis til premiere på 'Tarzan - The Musical'. Foto: Peter Hauerbach

Er ligeværdig

Caroline Fleming og Friis stod offentligt frem som par i januar 2020. Siden har de blandt andet været på flere ferier sammen.

Tidligere har 45-årige Fleming da også beskrevet Friis i meget kærlige vendinger.

- Jeg føler, at han er mig ligeværdig på alle niveauer og møder mig i øjenhøjde, selvom han er min høje flotte prins, som jeg også kan kigge op på og beundre, har hun tidligere fortalt til Alt for Damerne om forholdet til Friis.

Caroline Fleming har tidligere dannet par med fodboldspilleren Nicklas Bendtner, som hun har sønnen Nicholas med.

Forinden var hun gift med Rory Fleming fra 2001 til 2008. Sammen har de to børn, Alexander og Josephine.