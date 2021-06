Carolines voldsomme familiestrid: Valdemars Slot under tvangsopløsning

Caroline Fleming og søsteren, Louise Iuel Albinus, har ikke afleveret regnskab for firmaet bag Valdemars Slot, og nu er det under tvangsopløsning

Jorden skælver under Valdemars Slot, som søstrene Caroline Fleming og Louise Luel Albinus overtog i marts måned.

Således afslører et opslag i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at Valdemars Slot Gods A/S er under tvangsopløsning.

Slottet har i årevis kæmpet med en elendig økonomi, og Caroline Fleming har gentagne gange sagt, at hun har frygtet for dets fremtid.

Men tilsyneladende står hun selv midt i striden. For ifølge Berlingske er det netop en strid mellem de to søstre, som betyder, at selskabet er under tvangsopløsning og dermed risikerer konkurs.

Risikerer konkurs

De to søstre har ikke kunnet enes om godkendelse af selskabets regnskab, og det har ført til den direkte kurs mod tvangsopløsning.

Regnskabet for firmaet i 2020 viste i første omgang et overskud, men efter Caroline Fleming krævede endnu en gennemgang inden godkendelse af regnskabet ved årsskiftet, blev det vendt til et underskud. Selskabets egenkapital blev efter en granskning vurderet til at være negativ med otte millioner kroner.

I det første regnskab stod der, at det sydfynske selskab havde en negativ balance på fem millioner kroner.

Regnskabet for 2020 er derfor ikke blevet godkendt inden for den nye tidsfrist 31. maj, og derfor er selskabet nu under tvangsopløsning.

Hvordan foregår en tvangsopløsning? Efter en tvangsopløsning modtager skifteretten sagen fra Erhvervsstyrelsen. Herfra skal skifteretten vurdere, om der skal indkaldes en repræsentant fra selskabet til møde. Repræsentanten vil blive bedt om at afgive forklaring om selskabet aktiver, passiver og andre frohold. På den baggrund beslutter skifteretten, hvordan selskabet skal opløses. Der er tre muligheder for opløsning: Formløs opløsning Konkurs Likvidation Hvilken måde, skifteretten vil benytte, afhænger af, om selskabet har værdier og om selskabet er insolvent. Kilde: domstol.dk Vis mere Vis mindre

'Kede af det'

Det er ægteparret Louise Iuel Albinius og Nikolaj Albinus, som siden 2019 har fungeret som henholdsvis direktør og formand for Valdemars Slot A/S.

Over for Berlingske har Nikolaj Albinus tidligere udtrykt sin ærgrelse over, at de to søstre ikke har kunnet blive enige om at godkende regnskabet.

'Vi er selvfølgelig kede af den her situation, men jeg føler mig overbevist om, at det er noget, vi skal - og kan - løse internt i familien,' skrev han tidligere på måneden i en sms til mediet.

Hvad der skal ske med slottet nu, vides endnu ikke. Foto: Ritzau/Scanpix

Valdemars Slot Valdemars Slot på Tåsinge blev bygget i årene 1639 til 1644 af Christian 4. Siden 1678 har familien Iuel-Brockdorff ejet de historiske gods og dermed er Caroline Fleming og søsteren Louise Iuel Albinius den 12. generation til at eje og forvalte slottet. I 2003 overdrog Caroline Flemings far Niels Krabbe Iuel-Brockdorff Valdemars Slot til Caroline Fleming, og dermed overtog hun selskabet bag Valdemars Slot med 100 procent ejerandel efter sin far. Slottet blev dog som følge af Caroline Fleming og Rory Flemings skilsmisse i 2008 tilbageført til faren Niels Krabbe Iuel-Brockdorff indtil hans død i 2017. Der var dengang tale om, at det skulle være Caroline Flemings ældste søn Alexander, som skulle have overtaget godset på Tåsinge, men de to søstre valgte at dele selskabet ligeligt mellem dem i stedet. I 2019 trådte Caroline Fleming og eksmanden Rory Fleming ud af Valdemars Slot Gods A/S's bestyrelse og ind trådte Louise Albinius som direktør og hendes mand Nikolaj Albinius som formand.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Erhvervsstyrelsen, som oplyser, at de ikke kan kommentere enkeltsager.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Caroline Flemings advokat, Martin Kruhl fra firmaet DLA Piper, men det har i skrivende stund ikke været muligt.