Casper Christensen: 'Jeg kan ikke forsørge dem'

Så rig er Casper Christensen heller ikke.

I det seneste afsnit af tv-programmet 'All Inclusive' er det skuespilleren Ulrich Thomsen, der i 24 timer er tjekket ind hos Casper Christensen og Mikael Bertelsen.

Og denne gang falder emnet på penge

- Har du penge nok til, at hun (Ulrichs datter, red.) ikke behøver at arbejde? Ville du kunne sige 'hør her, lille skat, du behøver ikke arbejde. Far har penge nok!', siger Casper og afbryder sig selv.

- Jeg har ikke penge nok til, at mine børn ikke skal arbejde.

- Hvis den indkomst, jeg har nu, fortsætter til den dag, jeg stiller træskoene, så ville jeg godt kunne betale for hende. Og ham også, siger Ulrich Thomsen om sine to børn, Alma på 23 og Alvin på 21.

Det vigtigste

- Lige nu tjener jeg penge. Men jeg har ikke så mange, at jeg sige 'hør, det skal I ikke tænke på resten af livet,' siger Casper og fortsætter.

- Jeg tror, det er skidegodt, man ikke kan det.

Ulrich Thomsen melder sig enig og supplerer:

- De der unger, ik' - ud over at de er en bekymring, så er det vigtigst, at de forstår, hvor højt man elsker dem. Og hvor meget man vil gøre for dem, siger han.

Milliongave

Selvom Casper ikke mener, at han kan forsørge sine fire børn resten af livet, bugnede pengetanken dog med millioner på kistebunden sidste år.

Da sønnen Melvin fyldte 18, fik han ikke bare fri bar på fars regning, men en hel natklub i hjertet af København.

Afsnittet af 'All Inclusive' udkommer torsdag på Viaplay.