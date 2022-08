Casper Christensen skrider: Veganer-firma bløder millioner

Kendis-veganer og 'Klovn'-stjerne Casper Christensen er ikke længere en del af måltidskasse-selskabet Simple Feast.

Det hypede danske selskab, der er ejet i skattely-staten Delaware, har ellers siden foråret 2019 haft komikeren tilknyttet som kreativ konsulent, og han er blevet brugt massivt i måltidskasse-selskabets markedsføring.

Men nu er han altså ikke med længere, oplyser han til Ekstra Bladet.

Han ønsker ikke at uddybe, hvorfor han har forladt selskabet, som han tidligere har rost til skyerne.

Komikeren har dog stadig sin investering i virksomheden, fortæller han.

Grøntsags-virksomheden har netop offentliggjort 2021-årsrapporten med tal, der er lige så blodrøde som bøfferne hos Slagter Lund på ydre Frederiksberg.

Regnskabet afslører et gigantisk underskud på 88 millioner kroner og en tilsvarende negativ egenkapital på hele 100 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under billedet...

Casper Christensen har lagt kød på hylden, men tror tilsyneladende ikke på grøntsags-eventyret Simple Feast. Her med sin hustru, Isabel Friis-Mikkelsen.

Millioner fra statsfond

Makkerparret bag Simple Feast, Jakob Jønck og Thomas Ambus, kan altså ikke længere bruge Casper Christensen som blikfang, hvilket de ellers har haft massiv succes med.

De to forretningsmænd blev millionærer ved salget af deres løbe-app Endomondo, og førstnævnte er af Berlingske blevet udråbt som iværksætterstjerne.

For sjette år i træk har makkerparrets selskab underskud, og for fjerde år i træk er det underskud på over 40 millioner kroner.

Vækstfonden offentliggjorde i februar, at man havde sprøjtet et tocifret millionbeløb i selskabet, der hovedsageligt skal bruges på selskabets ekspansion i USA.

Men det nye årsregnskab må være deprimerende læsning for Casper Christensen og den statslige investeringsfond.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Direktør og medstifter af Simple Feast Jakob Jønck (yderst til venstre) skal finde flere penge for at holde selskabet i live. Foto: Jacob Ehrbahn

Tvivl om fortsat drift

I Simple Feasts regnskab fremgår det, at selskabets ejere i skattely-staten Delaware har givet et 'uigenkaldeligt løfte' om at sprøjte nok penge i Simple Feast, til at selskabet kan fortsætte driften.

For at det skal lykkes, er Delaware-selskabet derfor nu på jagt efter friske penge. Igen.

Derfor 'er der væsentlig usikkerhed vedrørende selskabets fortsatte drift,' står der i regnskabet. Samtidig fremgår det dog også, at Simple Feast forventer et markant forbedret resultat i den ordinære drift i 2022.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvilke fordele Simple Feast kan have i at være ejet i skattely-staten Delaware i USA.

Tavs iværksætterstjerne

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få et interview med Jakob Jønck, der igen og igen har delt sit syn på kød, klimakrise og den grønne omstilling i en række medier.

I et interview med Børsen fra april fortæller den grøntsags-gale direktør, at Simple Feast har en omsætning på et trecifret millionbeløb, som han dog ikke ønsker at give flere detaljer om.

Her fremgår det også, at Simple Feast siden 2014 har rejst næsten en halv milliard kroner.

Men når spørgsmålene ikke er så rosenrøde, er Jakob Jøncks villighed til at tale med pressen tilsyneladende heller ikke så stor.

Ekstra Bladet har i stedet modtaget et skriftligt citat fra general manager i Norden Jonas Maltha.

'Vores årsregnskab afspejler, at vi har investeret i produktudvikling og innovation, især med fokus på at tilbyde et univers af plantebaserede produkter, der løser andre behov for kunden end vores måltidskasse. Det er en strategi, der tager tid, og det er ikke usædvanligt, at en venture baseret virksomhed som vores ikke er profitabel endnu,' skriver han om regnskabet, hvor det fremgår, at selskabet er kommet ud med et underskud på næsten 90 millioner kroner.

'Vi er i gang med at definere en ny kategori af fødevarer, og vi sætter barren højt med det aftryk, vi vil sætte på sundhed og klima. En del af vejen derhen er et planlagt sats på udvikling og dermed også en periode med operationelle tab,' skriver han videre.

