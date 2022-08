Casper fra 'Bachelor' er blevet single

Danmarks allerførste bachelor Casper Berthelsen, der blev kendt for sin jagt på kærligheden i TV 2's datingprogram 'Bachelor' sidste år, er blevet single.

Et stykke tid efter programmet fandt Casper Berthelsen kærligheden med Sarah Jessica Jeppesen, men i en story på Instagram mandag aften kunne hun fortælle, at de to var gået fra hinanden.

Det bekræfter Casper Berthelsen over for Ekstra Bladet.

- Jeg vil gerne lige starte med at slå fast, at jeg synes, Sarah er et rigtig godt menneske med hjertet på det rette sted, men med tiden har vi fundet ud af, at vi ikke rigtig var et match alligevel, siger han til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at det er omtrent en uge siden, de valgte at sige stop på forholdet.

Annonce:

- Det var mig, der tog beslutningen om at afslutte vores forhold, men det har været under opsejling gennem et længere stykke tid. Vi har nok haft udfordringer i et halvt års tid, men vi er ikke uvenner, og vi kan sagtens tale sammen. Så det er et meget ordentligt brud, kan man sige, lyder det fra Casper Berthelsen.

Sarah Jessica Jeppesen og Casper Berthelsen på den røde løber i februar. Foto: Anthon Unger

Tror på kærligheden

Trods omstændighederne har Casper det udmærket.

- Det er jo aldrig særlig sjovt, når man afslutter et forhold og at gennemgå et brud. Men jeg vil sige, at jeg har store forhåbninger for fremtiden. Nu vil jeg gerne fokusere mere på at være der for mine venner og min familie det næste stykke tid og at træne en masse, så jeg kan komme i god form, siger han og tilføjer:

- Og så har jeg et ønske om at søge nogle nye udfordringer i mit arbejdsliv.

- Du har jo været meget åben om, hvor hård tiden efter 'Bachelor' var for dig personligt. Hvordan går det i dag?

Annonce:

- 2021 var et rigtig hårdt år for mig, men i år er tingene begyndt at gå bedre, og jeg er kommet ovenpå igen. Og jeg vil sige, at jeg tror på kærligheden, og jeg tror på, at min næste kæreste bliver den sidste. Men i den nærmeste fremtid vil jeg tage det stille og roligt og gøre de ting, jeg synes, der giver mit liv værdi, siger Casper Berthelsen og tilføjer:

- Jeg tror tit, man finder kærligheden, når man mindst venter det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sarah Jessica Jeppesen, der bekræfter, at de to ikke længere er sammen, men ikke ønsker at tale om bruddet.

Casper Berthelsen kunne i forbindelse med den nye sæson af 'Bachelor' på TV 2 Play, der netop er afsluttet, fortælle om tiden efter programmet, hvor han kæmpede med depression.

Han fortalte også, hvor meget han tjente på programmet, men at pengene ikke kunne veje op for den hårde tid, han var igennem.