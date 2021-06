Casper om Qvortrup: Fred på jord, mand!

Det vil være en underdrivelse at sige, at Casper Christensen og den tidligere Se & Hør-boss Henrik Qvortrup gennem årene har haft et lettere anstrengt forhold. Tværtimod har de to nok nærmere haft et had/kærlighedsforhold - blot uden kærlighed.

De to kamphaner har flere gange været offentlig uenige om, hvor grænserne for den frie sladderpresse skal trækkes.

Mest synligt blev det, da Casper Christensen i 2009 i sit 'Aloha'-talkshow kastede et glas vand i hovedet på Qvortrup, der var gæst i programmet.

Henrik Qvortrop afløser Poul Madsen som chefredaktør på Ekstra Bladet. Han tiltræder 1. juli. Foto: Henning Hjorth

Forud for vandkasteriet havde Casper Christensen udtrykt stor utilfredshed med Se & Hørs brug af paparazzi-fotografer i forsøget på at afdække, hvordan det stod til med hans parforhold.

Senere kom det frem, at Casper Christensen havde været blandt de mange kendisser, der havde fået deres kreditkortoplysninger ulovligt overvåget af den såkaldte tystys-kilder fra Nets, der tjente penge på at give oplysningerne videre til Se og Hør, der på daværende tidspunkt havde Qvortrup som chefredaktør.

At Qvortrup nu skal være chefredaktør på Ekstra Bladet, er dog ikke noget, der får 'Klovn'-stjernen til at ligge søvnløs om natten.

- Det er jo Ekstra Bladets beslutning, og Henriks liv. Det skal han da have lov til at leve, og avisen skal have lov til at gøre, som den har lyst til. Det blander jeg mig slet ikke i, siger Casper og tilføjer:

- Hvis jeg havde kunnet bestemme, havde det måske været noget andet, men det har jeg jo ikke noget som helst med at gøre, så fred med det. Fred på jord, mand!

Casper Christensen er sammen med Frank Hvam netop nu aktuel med den ottende sæson af successerien 'Klovn', der er blevet taget særdeles godt imod af både anmeldere og seere.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har Casper Christensen og Frank Hvam ikke bare formået at skabe en gigantisk succes på tv med 'Klovn'. De tjener også kassen på alt fra boliger til film.