Caster: - Der er ikke nogen, der vil røre ved ham

Onsdag blev Robert Hansen idømt fire måneders ubetinget fængsel for vold. Ekstra Bladet var tilstede i retten. Hør hvordan han reagerede her

Caster Marlene Weybøll regner ikke med, at Robert Hansen kommer til at gøre comeback efter den voldsdom, han fik onsdag

Står det til caster og podcast-vært Marlene Weybøll, skal man ikke regne med at se Robert Hansen på skærmen igen, nu hvor han er blevet dømt for vold mod sin ekskæreste, reality-deltageren Nynne Larsen.

- Det lette svar er nej. Hans karriere er slut. Der er ikke nogen, der vil røre ved ham, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vil man som producent tage den på sine skuldre? Man risikerer, at folk ikke vil se filmen, serien eller programmet, fordi de ikke vil se Robert Hansen. Man kan risikere, at hele projektet bliver defineret ud fra ham og hans tidligere forbrydelser, lyder det fra Weybøll, der er vært på reality-podcasten 'Reality Tjek' og også har castet deltagere til mange tv-programmer.

Robert Hansen risikerer ifølge caster at smitte dårligt af på de projekter, han eventuelt ville blive hyret til i fremtiden. Derfor spår hun ham ikke store muligheder for at gøre comeback. Foto: Philip Davali

Dør på klem

Men hun åbner dog alligevel en lille dør på klem for den tidligere stjerne, der i mange år har været åben om, at han også kæmper med et misbrugsproblem.

- Man skal jo selvfølgelig aldrig sige aldrig. Han skal i hvert fald igennem en voldsom misbrugsbehandling og generel hjælp til at håndtere den der voldelige side, han nu er dømt for at have, hvis han på nogen måde skal have en chance. Men det lader til, at det er meget fint, at han får en god tænkepause.

Hun anser da heller ikke chancen for comeback for synderligt stor:

- Han var rigtig god i rollen som Viktor (i de populære 'Anja og Viktor'-film, red.). Og mange får ikke, de muligheder han har haft. Men det har stået stille for ham i mange år efterhånden.

Overvejer at anke dom

Onsdag formiddag blev Robert Hansen ved et retsmøde ved Retten på Frederiksberg kendt skyldig for vold mod sin ekskæreste Nynne Larsen. Han idømmes fire måneders ubetinget fængsel, og han skal desuden betale sagens omkostninger.

Robert Hansen var ifølge anklageskriftet tiltalt for to forhold af vold, hvoraf det ene er grov vold, der begge skulle have fundet sted på skuespillerens adresse på Frederiksberg. Han er dømt skyldig i begge forhold.

Robert Hansens forsvarer, Erbil Kaya, sagde i retten, at de udbeder sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.