Cecilie Hother: Det er ved at falde på plads

Cecilie Hother kunne tilbage i februar 2022 fortælle, at hun stopper som fastansat på TV 2 og i stedet skal have et mere fleksibelt freelanceliv. Men hun vil ikke løfte sløret for fremtidige planer

For tre måneder siden sagde tv-værten Cecilie Hother sit faste job op.

Begrundelsen for hendes opsigelse på TV 2 var ifølge hende selv en opprioritering af børnene og en nedprioritering af arbejde.

Her flere måneder efter sin udmeldelse ønsker Cecilie Hother dog ikke at uddybe hendes fremtidige arbejdsplaner, men fortæller, at der er en masse nye ting på vej.

- Nu kommer jeg med det svar, jeg selv og alle andre journalister hader – Ja, jeg har mange planer og en masse i kog, men jeg kan ikke sige, hvad det er, siger Cecilie Hother da Ekstra Bladet.

Til gengæld kan hun sige, at hun ser frem sig til at kunne offentliggøre de fremtidige planer.

- Der er rigtig mange ting, som er ved at falde på plads. Og jeg glæder mig så meget til at løfte sløret for, hvad det er. Så det er rigtig, rigtig dejligt, siger Cecilie Hother.

Foto: Ritzau Scanpix.

Muligheder som influencer

Kunne du overveje at beskæftige dig indenfor influencerverdenen?

- Lige nu er jeg ved at undersøge, hvordan og hvorledes. Det er jo lidt en ny verden. Og så må vi se, hvor det ender henne. Det er ret fascinerede, hvad man kan gøre, og hvad man kan lave. Og det her med, at man har en platform, hvor der er en 1:1 kommunikation, det synes jeg er virkelig spændende, siger Cecilie Hother, men tilføjer, at der jo er mange måde at bygge videre på sin Instagramplatform.

Stadig glad for sin beslutning

Cecilie Hother fortryder heller ikke sin beslutning, om at stoppe som fastansat på TV 2, men kommer til at savne flere ting ved jobbet.

- Det er meget ambivalent, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er fordi, jeg stadig elsker mit job. Der er rigtig mange ting, som jeg stadigvæk holder af at lave. Så det har været skide svært, siger Cecilie Hother.