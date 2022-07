Censureret for nøgenhed: - Totalt uretfærdigt

Twerk Queen Louise har op til flere gange oplevet at få taget billeder ned fra sin Instagram-profil - også selvom hun bare viser et lår

Twerk Queen, der har det borgerlige navn Louise Kjølsen, mener, at hun har fået taget mellem 20 og 30 billeder ned fra sin Instagram-side.

Ikke nok med det er hendes profil også blevet deaktiveret hele tre gange.

Instagram har fjernet billederne grundet nøgenhed.

- På et af billederne ligger jeg i sengen og viser lår, og det blev taget ned på grund af nøgenhed. Det er jo totalt uretfærdigt ​og kropsforskrækket, siger den 34-årige danser og psykolog til Ekstra Bladet.

Problematikken er blevet bragt op af flere danske kvindelige influencere gennem årene.

Det gælder blandt andre Natasja Madsen, der tidligere på ugen på sin Instagram-profil i en række stories satte spørgsmålstegn ved, at flere af hendes billeder er blevet fjernet, mens man kan finde profiler med eksempelvis skydevåben.

Screenshot fra Twerk Queens Instagram en af de mange gange, hun har fået fjernet et billede. Privatfoto

Ekstra Bladet har forsøgt at forholde META, der står bag Instagram, kritikken, men de er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Skjuler profiler

Ifølge Mikkel Vinther, der er leder af foreningen Kritik Digital, kan man som bruger både opleve at få fjernet billeder, fordi man bryder med retningslinjer som f.eks. seksuelt indhold eller racisme, men man kan også blive 'shadow banned' fra platforme.

'Shadow banned' betyder, at platformen delvist skjuler ens profil, så det bliver sværere for brugere at finde dig.

Instagram har ikke bekræftet, at de gør brug af en sådan praksis.

I 2018 hævdede Instagram, at de ikke 'shadow bannede' folk. Men året efter erkendte de, at opslag, der er kategoriseret som værende 'upassende for vores internationale fællesskab', ikke vil blive vist på 'explore'-siden - også selvom opslagene er inden for Instagrams regelsæt.

- Det er en gammeldags kamp med ord. De bruger ikke ordet 'shadow banning'. De bruger i stedet fraser som 'vi har trukket i algoritmebremsen'. Problemet er, at man får at vide, hvis ens billede har brudt retningslinjerne. Det gør man ikke, hvis man bliver 'shadow banned', hvilket sker, hvis ens indhold ligger lidt for tæt op ad retningslinjerne, siger Mikkel Vinther.

- Louise taler om diskrimination blandt andet mellem mænd og kvinder, tykke og tynde osv. kan du genkende det?

- Økonomi er ikke en ubetydelig faktor. F.eks. Adidas der lægger billeder op af forskellige slags kvindebryster på Instagram. Det er en reklame for en stor virksomhed, og der har derfor siddet mennesker og set indholdet igennem. Det er der ikke, når Twerk Queen lægger noget op. Der er det en maskine eller algoritme, som sidder og ser på indholdet, og maskinen har sværere ved at kende forskel på nøgenhed og seksuelt indhold, der er grænsen for, hvornår et billede strider mod retningslinjerne.

Ifølge Twerk Queen er hun blevet 'shadow banned' på Instagram, fordi platformen har taget hendes billeder ned så mange gange.

- Det er jo et kæmpe problem, fordi det gør det virkelig svært at navigere i, når man ikke ved, hvorfor og ​hvor lang tid man er blevet 'shadow banned', siger hun.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Screenshot fra en af de gange, Louise Kjølsen fik slettet sin Instagram profil. Privatfoto

Forskelsbehandling

For Louise Kjølsen er problemet ​både, at Instagram er kropsforskrækket, men i høj grad også den forskelsbehandling og uigennemsigtighed, der finder sted.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Billedet Twerk Queen fik fjernet, hvor hun viser lår. Privatfoto

- Mænd må jo gerne vise nipples, og tynde ​og konventionelt smukke kvinder får oftere lov til at have billeder med bar hud liggende. Se for eksempel på ​Philine Roepstorff. Hun er jo gudesmuk og har masser af billeder liggende på sin profil, hvor hun er nøgen. Men jeg får fjernet et billede af et lår. ​Problemet ligger i, at META ikke har nok kompetente mennesker ansat til at gennemgå sager, og algoritmerne, de bruger, er tydeligvis ikke tilstrækkelige, siger Louise Kjølsen.

