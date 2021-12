Chefdirigent i pigekoret forsøgte at bremse undersøgelse

Michael Bojesen forsøgte at bremse den advokatundersøgelse, der skulle granske hans egen adfærd i DR Pigekoret, og forsøgte at få DR til ikke at offentliggøre resultaterne. Det skriver Politiken

En advokatundersøgelse konkluderede i november, at der var sket krænkelser i DR Pigekoret over en lang årrække, mens afdøde Tage Mortensen og siden Michael Bojesen var chefdirigenter.

Men sidstnævnte forsøgte at få undersøgelsen bremset, og han forsøgte ligeledes at få DR til at forholde sig tavse om konklusionerne.

Det skriver Politiken på baggrund af en aktindsigt hos Datatilsynet.

Michael Bojesens advokat indsendte nemlig en klage til Datatilsynet i juli, hvori han opfordrede Datatilsynet til at forbyde DR og DR's advokatfirma 'at indsamle, behandle, videregive og offentliggøre personoplysninger' omhandlende ham selv.

Det lykkedes dog ikke Michael Bojesen at få undersøgelsen bremset eller offentliggjort. Klagen er dog fortsat under behandling og afgørelsen ventes at foreligge i første halvdel af næste år.

'Efter min mening er den måde, som advokatundersøgelser gennemføres på i dag, en trussel mod retssikkerheden', lyder det blandt andet fra Michael Bojesen i en mail til Politiken.

I juni blev en undersøgelse igangsat på Sankt Annæ Gymnasium, hvor Michael Bojesen var ansat fra 1984 til 2000. Den forventes afsluttet i februar, og Michael Bojesen har ligeledes indsendt en klage over den undersøgelse.

Krænkelser i pigekoret

Advokatundersøgelsen i DR Pigekoret blev fremlagt 10. november, hvor DR's generaldirektør, Marie Rørbye Rønn, gav en uforbeholden undskyldning til de pågældende piger, der var blevet udsat for krænkelser i koret.

Ekstra Bladet har flere gange forgæves forsøgt at få en kommentar fra Michael Bojesen, efter undersøgelsens konklusioner blev fremlagt.