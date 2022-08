Chefredaktør droppede BT: Lander ny toppost

Det blev ikke helt, som Jonas Kuld Rathje havde håbet, da BT skulle have ny ansvarshavende chefredaktør, og derfor valgte han selv at sige sit job som chefredaktør på mediet op.

Han var nemlig skuffet over ikke selv at lande den absolutte toppost på mediet, som i stedet gik til Pernille Holbøll, men nu har han i stedet landet en anden toppost. Han skal være chefredaktør på Illustreret Videnskab.

Det skriver Journalisten på baggrund af en pressemeddelelse fra Bonnier Publications.

- Som jeg tidligere har sagt, var jeg skuffet over det, og alt det lagt sammen betyder, at det var et godt tidspunkt for mig at stoppe. Mere er der ikke i det, udtalte han dengang til Journalisten.

Nu er skuffelsen dog vendt til glæde, må man forstå på pressemeddelelsen. Han er i hvert fald glad for sit nye job.

'På Illustreret Videnskab glæder jeg mig til at forene to af de ting, der optager mig mest: Medieudvikling med digitalt fortegn og formidlingen af det videnskabelige stof, som både er utroligt spændende og vigtigt,' lyder det i pressemeddelelsen.

Også hos Bonnier Publications er man glade for signingen.

'Jonas Kuld Rathje er med sin erfaring, redaktionelle profil og interesseområder nærmest skræddersyet til opgaven med at løfte Illustreret Videnskab ind i fremtiden,' siger Indholdsdirektør Elisabeth Halmø i pressemeddelelsen.