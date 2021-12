Chefredaktør: - Vi bliver lidt til grin

I sidste uge kunne Ekstra Bladet afsløre, at den ansvarshavende chefredaktør på B.T., Michael Dyrby, er blevet sendt på ferie oven på den omdiskuterede MeToo-dokumentar.

Det blev han, efter Anna Thygesen kunne fortælle til Ekstra Bladet, at Michael Dyrby har opført sig grænseoverskridende over for hende.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Anna Thygesen fortæller, hvorfor hun står frem med navnet efter TV 2-dokumentaren kom ud.

Siden da har det været umuligt for Ekstra Bladet og flere andre medier at få et interview med Michael Dyrby, der ikke engang er stillet op til interview med B.T.s egne journalister.

En beslutning, der da heller ikke er gået ubemærket hen.

I seneste afsnit af B.T.'s egen podcast, 'Det vi taler om', lægger panelet ikke skjul på, at de er skuffede over Dyrbys håndtering.

Og chefredaktør på B.T. Jonas Kuld Rathje, som selv medvirker i afsnittet, medgiver, at han forstår den kritik, der har været af, at Dyrby ikke vil svare på spørgsmål.

- Vi bliver jo lidt til grin i øjeblikket - med rette, synes jeg - når vi ikke kan få de svar fra vores egen chef. Ret skal være ret, vi har fået et svar på nogle spørgsmål, men det er måske også svar på dem, der er lettest og mest belejlige at svare på, lyder det fra chefredaktøren i podcasten.

B.T. er ifølge Jonas Rathje blevet til grin, efter at Michael Dyrby er gået i flyverskjul. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Mystisk stemning

Han kalder derudover situationen på B.T. for 'unik' og fortæller, at der har spredt sig en mystisk stemning på redaktionen i kraft af, at de ikke kan få fat på deres egen chef.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Jonas Kuld Rathje, men han oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer.

Vi ville ellers gerne have haft svar på følgende spørgsmål:

Nægter at stille op

I dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' stod en lang række både nuværende og tidligere TV 2-medarbejdere frem og fortalte, hvordan de i løbet af deres tid på tv-stationen er blevet udsat for eller har været vidne til en sexistisk kultur.

Michael Dyrby, der var nyhedschef og direktør på TV 2 fra 2002 til 2015, har i forbindelse med dokumentaren udtalt, at han 'burde have set den sexisme, der nu bliver beskrevet'.

Men efterfølgende fortalte journalist og tidligere TV 2-ansat Anna Thygesen til Ekstra Bladet, at Michael Dyrby over for hende opførte sig grænseoverskridende til en julefrokost på TV 2.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få et interview med Michael Dyrby, men han har nægtet at stille op og har blot svaret kort på sms, hvor han har afvist, at han skulle have opført sig krænkende over for den tidligere TV 2-ansatte Anna Thygesen.

At Dyrby er gået i flyverskjul, har mødt kritik fra flere, blandt andet tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, der mener, at han slipper for let.