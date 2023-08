Chili Klaus har mistet alt

Virksomheden AzeroCloud er blevet udsat for et såkaldt ransomeware-angreb, der har blokeret kundernes adgang til vigtig data. Heriblandt Chili Klaus

Claus Pilgaard bedre kendt som Chili Klaus har mistet adgang til vigtige data, efter den danske virksomhed AzeroCloud er blevet offer for et hackerangreb, som har blokeret adgangen til alle kundernes data.

Chili Klaus havde både sin webbutik og sit mailsystem hos AzeroCloud, som nu umiddelbart ser ud til at være ude af hænderne på den danske virksomhed.

Det skriver DR.

Mistet alle mails

Den 58-årige tv-vært har mistet alle de mails, som er blevet sendt til ham de seneste dage. Og derudover har det ikke været muligt for kunder at tilgå chili-ekspertens hjemmeside, hvor han sælger chili i flere varianter.

- Da jeg fandt ud af, at del hele var væk, der mistede jeg godt nok lige pusten. Jeg fik simpelthen ondt i maven. Jeg ved noget om chili, men sådan noget it-halløjsa er jeg altså ikke så skarp i, fortæller Claus Pilgaard til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er så ærgerligt. Og det værste er, at alle de mails der er sendt de seneste par dage simpelthen er væk for altid.

Rækker ud til sine kunder

Chili Klaus har skrevet et opslag på sin Facebook-profil, hvor han rækker ud til sine kunder i et 'håb om forståelse og tålmodighed'.

'Hey folks ...Min netudbyder Azero er blevet angrebet af noget ransomware infection. Det er sadame noget rigtig grimmer noget, for min webshop og al mail har været nede siden fredag, og jeg kan hverken modtage eller besvare kundemails eller andet. Jeg ved faktisk ikke helt hvad jeg skal gøre, udover tro, håb og kærlighed? Mit bedste bud er, at I skriver via Instagram, hvis der er noget der er vigtigt ...Håber på forståelse og tålmodighed,' skriver han.

Chili Klaus blev for alvor kendt, da han inviterede kendte danskere til chili-smagning. Specielt videoen med Bubber blev en succes med omkring to millioner visninger på Youtube. Foto: Per Lange

Virksomheden AzeroCloud har været i kontakt med hackerne, der kræver et større beløb for at give den danske virksomhed deres data tilbage.

Hackerne kræver nemlig en millioner kroner for at frigive dataen fra AzeroCloud, der dog har udtalt, at de ikke er i stand til at betale beløbet.

'Det har desværre vist sig umuligt at genskabe mere data, og størstedelen af vores kunder har dermed mistet alt data hos os. Det gælder alle, vi på nuværende tidspunkt ikke har kontaktet, fremgår det på virksomhedens hjemmeside.

Dermed ser det indtil videre ud til, at Chili Klaus må vinke farvel til den data, som han havde i virksomheden.

Ingen kontakt

Et hackerangreb af denne karakter kan muligvis ende med at have store konsekvenser for Chili Klaus, da han kan have mistet vigtige data og derudover har oplevet problemer med kommunikationen på sin hjemmeside.



Ifølge DR har Claus Pilgaard ikke selv det store overblik over situationen eller de konsekvenser, som angrebet kan medføre. Det har nemlig ikke været muligt at komme i kontakt med virksomheden.

Chili Klaus fortæller til Ekstra Bladet, at den danske hjemmeside nu er oppe at køre igen.

- Jeg fundet en ny udbyder her i morges, hvor der kom hul igennem. I hvert fald på den danske hjemmeside. Men jeg har jo også en international, en svensk og en norsk hjemmeside, som jeg ikke er helt sikker på kører endnu, siger Chili Klaus, der glæder sig ved, at 'der nu er lys forude'.

