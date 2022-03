Chok-beslutning: Færdig i Bronuts

Türker Alici har valgt at træde ud af Bronuts, bekræfter han over for Ekstra Bladet

I julen 2021 kunne Bronuts-stifterne Türker Alici og Ninos Oraha ånde lettet op, da en investor reddede det konkursramte selskab, og deres hjertebarn kunne fortsætte.

Derfor kommer det som et stort chok, at Türker Alici nu har valgt at forlade kæden, hvilket han skriver på Instagram.

Til Ekstra Bladet fortæller tv-kendissen, at glæden var forsvundet, og at han har solgt sine 16 procent i firmaet for 'et beskedent beløb'.

- Der er ikke så meget hokuspokus. Jeg kan bare mærke, at gejsten og motivationen manglede, fortæller Türker Alici, der i stedet vil øge sit fokus på sin virksomhed som personlig træner.

Drænet for energi

Det var særligt konkursen og forløbet op til, der drænede hans glæde ved Bronuts.

- Når man er helt oppe og ringe og svæver på en lyserød sky over, at ens virksomhed går så godt - til at man fra i sommer og frem til konkursen ikke laver andet end at slukke ildebrande.

- Det var virkelig ikke en sjov periode, og jeg kørte landet rundt for at holde gang i butikkerne og forsøge at redde Bronuts. Sarah (kæresten, red.) og jeg så ikke hinanden i lang tid, og hun måtte tage med mig på arbejde, for at vi kunne ses. Det drænede mig fuldstændigt, forklarer han.

Da en investor reddede Bronuts greb Türker Alici faklen atter engang, men han må erkende, at gejsten ikke kom igen.

- Samtidig begyndte mit personlig træner-job at gå bedre og bedre. Jeg kunne bare mærke, at det er det, jeg er bygget til, og det var jo også det, jeg lavede før Bronuts. Det at have butikker er ikke mig. Jeg skal satse på mit fitness og udbygge det. Det kan være med produkter eller andet. Få det til at vokse, siger Türker Alici.

Nem beslutning

- Men Türker, det er jo dit hjertebarn, du siger farvel til. Det må have været en hård beslutning?

- Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg, det var en nem beslutning. Havde du spurgt mig for tre-fire måneder siden, havde jeg været splittet, men jeg er afklaret nu. Mit hjerte ligger ikke i Bronuts længere. Det er en sten, der er fjernet fra mit hjerte.

Han fortæller, at bruddet ikke har ændret hans forhold til Ninos, der fortsætter i virksomheden, og i den kommende tid vil han puste ud og tage på en ferie med kæreste Sarah Tiedt.