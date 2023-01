Chok: Guldkroen og Guldgrillen lukker

Umut Sakarya har valgt at lukke for de to restauranter Guldkroen og Guldgrillen

Restauranterne Guldkroen og Guldgrillen lukker og slukker.

Det oplyser kendiskokken Umut Sakarya, der ejer de to restauranter, på Instagram.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Jeg har valgt at lukke Guldkroen og Guldgrillen fra dags dato. Det er en beslutning, jeg har taget for et godt stykke tid siden, men det er først nu, jeg kan sige det til jer', skriver Umut Sakarya og tilføjer:

'At jeg nu lukker to succesfulde restauranter, kan for nogle måske virke uforståeligt, men for mig føles det helt rigtigt. Og det gør, at jeg nu kan sætte mig selv fri og få tid og plads til at være den, jeg er - og til alt det jeg kan og vil.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Umut Sakarya har haft Guldkroen og Guldgrillen i syv år. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

En større distance

Videre beretter Umut Sakarya, at der er sket meget, fra han i en ung alder valgte at blive selvstændig til det liv, han lever i dag som 32-årig.

Annonce:

'Især de sidste par år har været fuldstændig skelsættende for mig: Jeg har kigget en turbulent fortid i øjnene. Jeg har set indad og spottet mine fejltrin og rettet op. Jeg har tilgivet andre og nok vigtigst af alt tilgivet mig selv.'

Umut Sakarya skriver, at det er den store distance mellem ham selv og arbejdet, der er kommet, som altså ligger til grund for den store beslutning.

'Når jeg tog på arbejde, var det, som om jeg skulle spille en særlig rolle. En tidligere version af Umut, som gæsterne forventede at møde. Og det føltes pludselig ikke autentisk længere', skriver han.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra Umut Sakarya.

SE OGSÅ: Taber-burger: - Den er ikke værd at spise