Chok: Hacket og afpresset for penge

Chok og afmagt.

Det er, hvad de tre skuespillere Trine Gadeberg, Ditte Hansen og Christiane Gjellerup Koch, som sammen står bag podcasten 'Mens Vi Strikker', føler disse dage

Siden torsdag morgen har instagramkontoen til podcasten nemlig været overtaget af en hacker, som nu oven i købet afpresser skuespillerne for 2000 kroner i bytte for kontoen, der har godt og vel 18.000 følgere.

Skuespillerne fandt ud af, at de var blevet hacket, efter flere gange at være blevet nægtet adgang til kontoen med beskeden om, at den var tilknyttet en anden registreret bruger ved navn Stern15k. Men helt klart blev det dog, da hackeren selv tog kontakt til dem via mediet WhatsApp.

- Hackeren skrev i går: 'Is this your account?' og sendte brugerbilledet til instagramprofilen, og så skrev vi 'Ja, det er det! Vi er blevet hacket! Ved du, hvad vi skal gøre?' Og så begyndte vedkommende at ringe og skrive til os, at nu skulle vi hoste op med nogle penge, fortæller Trine Gadeberg til Ekstra Bladet.

Ditte Hansen har delt samtalen med hackeren med sine følgere på Instagram. Privatfoto

Ikke noget at gøre

Skuespillerne har nu meldt sagen til politiet, men i bund og grund står de tilbage med en følelse af chok og afmagt. For efter flere forgæves forsøg på at indberette overtrædelsen til Instagram og Facebook, har de måttet indse, at der ikke er noget at gøre.

- Hver gang, vi forsøger at genoprette adgang til kontoen inde på Instagram og følger anvisningerne, til hvad man skal gøre, hvis man er blevet hacket, bliver vi bare sendt tilbage til start. Vi kan ikke komme igennem, og der er ingen, der kan hjælpe os, fortæller Trine Gadeberg.

Selvom hackeren er gjort opmærksom på, at sagen er blevet meldt til politiet, synes det ikke at afskrække vedkommende.

'Look Honey. I dont give a fuck if u go police. I doin this for money. Hope u get it. Go call CIA FBI FEMA. 2000 danish kron to get account back', skriver hackeren i en lettere kryptisk besked, som Ditte Hansen har offentliggjort i sin story på Instagram.

Et kæmpe problem

I den digitale verden, hvor de fleste er ejer af en eller flere konti på diverse sociale medier, er det bestemt ikke et fremmed fænomen at blive hacket, snydt og afpresset. Det mærker skuespillerne nu også på egen krop, men det mest foruroligende for dem er, at man bliver mødt af en mur, når uheldet er ude.

- Vi kan fornemme, at det her er en stigende tendens. Vi kender andre, der har fået hacket deres konto, og det siger jo noget om, at der er et hul i systemet til de her hackere, og det er jo et kæmpe problem for Facebook og Instagram, at de ikke kan få det lukket, siger Trine Gadeberg.

I podcasten sidder de tre skuespillere og strikker i 'strikkeskuret' i Trine Gadebergs baghave, mens de taler om livets store emner. Pr-foto

Umiddelbart virker det ikke særlig sandsynligt, at Trine Gadeberg, Ditte Hansen og Christiane Gjellerup Koch sejrer over hackeren og får kontoen tilbage. Men for skuespillerne, der har arbejdet hårdt på at bygge kontoen og podcast-brandet op gennem de sidste 2,5 år, er det næsten ubærligt at skulle opgive kampen.

- Alternativet er, at vi bare starter forfra med en ny konto. Men det er jo et kæmpe arbejde at bygge sådan en instagramprofil op. Det er jo lidt vores hjertebarn. Hele vores insta-shop med strikkeopskrifter skal vi genskabe, hvilket også er et kæmpe arbejde, og så kan vi heller ikke være sikre på at alle de dejlige følgere finder vejen hen til den nye profil, siger Trine Gadeberg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til fjerde afsnit af Ekstra Bladets kulturpodcast 'Revolver' herunder eller i din foretrukne podcastapp.