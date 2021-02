Chok på sygehuset: De fandt en tumor

'Der er absolut ingenting som går efter planen med mig længere'.

Sådan indleder den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager Simone Skaaning Frederiksen et opslag på Facebook, hvor hun fortæller om en slem forskrækkelse, hun fik sig i onsdags, da hun skulle have fjernet en visdomstand på Rigshospitalet.

På hospitalet igen: - Det er vildt hårdt

Indgrebet skulle foretages på kæbekirurgisk afdeling, da hun i forbindelse med sit akutte kejsersnit ved fødslen i juli sidste år mistede 3,1 liter blod. Siden har hun døjet med flere gener.

- De ville ikke tage chancer med den blødningsrisiko, der åbenbart er hos mig. Da jeg lagde mig op i stolen, fandt man en hudtumor på størrelse med en ært i tandkødet. Jeg troede, det var en blodansamling, sukker hun over telefonen.

- Så den kunne man ligeså godt skære væk, når jeg alligevel var der.

Er blevet mor alene: - Jeg synes, det er hårdt

- Hvad går der gennem hovedet på dig, da du hører, at de har fundet en tumor?

- Det lyder jo voldsomt, men jeg tror også, det lyder mere voldsomt, end det er. Selvfølgelig tænker man sit. Det er meget ufarligt, men den er sendt til undersøgelse, som jeg får svar på 16. februar. Bare for en sikkerheds skyld, siger Simone Skaaning Frederiksen og fortsætter om sin reaktion:

- Jeg tror bare, at jeg ikke kunne overskue mere. Altså, hvad bliver det næste? Jeg gider snart ikke mere. Jeg bliver hele tiden ramt af et eller andet. Hvis det ikke er det ene, så er det, det andet. Jeg får ikke lov at nyde barslen, som jeg ellers skulle, siger alenemoderen.

Realitystjerne gravid og single

Intet valg

Hun har siden onsdag været på smertestillende medicin, men har fortsat store smerter. Hendes mor har hjulpet en del med at få dagligdagen til at hænge sammen, og faderen har hjulpet med at hente medicin, fortæller hun.

- Jeg har ikke andet valg end at forsøge at holde humøret oppe. Der er dage, hvor det alligevel er hårdt det hele, så tuder man for sig selv og synes, det er noget møg. Men så er der et barn, som minder om, at man er mor, og det må man bare acceptere. Men jeg kunne godt have være endnu et hospitalsbesøg foruden, siger hun.

Håndsrækning fra Luca Simone Skaaning Frederiksen har været meget igennem siden fødslen af Luca, og tilsat en solid portion galgenhumor pointerer hun, at hun efterhånden har belastet hospitalerne nok. Men der er også positiver. For hun er begunstiget med et barn, der gør sit for at give mor pauser. - Jeg er så heldig at have en søn, der sover 12 timer i streg om natten, så jeg skal ikke brokke mig, selvom jeg er udmattet, sulten og ikke kan spise efter indgrebet i onsdags, siger hun. - Hvordan har Luca det? - Luca har det godt. Han vokser, er glad og spiser som en gal, så han har det fint. Jeg er meget glad for, at han er et barn, der sover så mange timer hver nat. Det er jeg meget taknemmelig for, siger hun.

Din mund kan afsløre flere alvorlige sygdomme. Læs mere her (+).