Chok: Tv-par går fra hinanden

Der var i den grad sød musik i luften, da Svend Kirkegaard Hansen og Maryna Varkholiak mødte hinanden i datingprogrammet 'Landmand søger kærlighed' tilbage i 2020.

De to faldt pladask for hinanden, blev kærester og flyttede efter programmet hurtigt sammen på Svends gård i Vestjylland.

Men nu er kærligheden bristet, og de to er gået fra hinanden.

Det bekræfter parret på en story på Marynas Instagram-profil.

- Hej allesammen. Ja, det er ved at være et stykke tid siden, I har hørt fra os. Vi har haft lidt uoverenstemmelser, og dem har vi ikke rigtig kunnet løse, lyder det fra Svend i videoen.

- Derfor har jeg valgt at sige, at mig og Maryna ikke skal være sammen mere. Desværre. Hun er en rigtig sød pige, og jeg er meget ked af, at det ikke lykkedes, men sådan er livet sommetider, siger han videre.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Svend bruddet, men understreger, at hverken han eller Maryna har meget mere at sige om det forliste forhold på nuværende tidspunkt.

- Vi er begge to kede af det, men der var nogle knaster, som vi ikke kunne løse. Udover det vil vi ikke sige så meget, da det er privat, men vi syntes, at vores følgere skulle vide det.

Svend ledte efter kærligheden i syvende sæson af programmet. Foto: Ian Devald / TV 2

Byggede nyt

Det er ellers ikke længe siden, at parret tog et stort skridt i deres forhold og valgte at rive Svends bolig ned for i stedet at bygge et nyt typehus på den gamle grund. Imens byggeriet har stået på, har parret boet i campingvogn.

Maryna var da heller ikke bleg for undervejs i 'Landmand søger kærlighed' at gøre det klart for Svend, at hun i den grad ønskede at renovere Svends bolig, såfremt hun skulle bo der fast.

- Allerede i programmet sagde hun, at hun gerne så, der blev ændret nogle ting, og det var jeg indforstået med. Jeg ville ikke renovere det, inden der var nogen, der flyttede ind, for jeg kunne leve med det, som det var, fortalte Svend i den forbindelse til Billed-Bladet.

Svend fortæller til Ekstra Bladet, at han nu bliver boende i det nybyggede hus, mens Maryna fortsat har sin bolig i Nordjylland, hvor hun flytter tilbage til.

--------- SPLIT ELEMENT ---------