Chokerende oplevelse: - Jeg er rystet

Et sandt mareridt udspillede sig forleden for øjnene af skuespilleren Mathilde Norholt

Hvad der skulle have været en hyggelig dag på stranden med en veninde og hendes to børn, udviklede sig onsdag ganske anderledes og dramatisk for skuespiller Mathilde Norholt.

Her var den 39-årige skuespiller nemlig vidne til en chokerende hændelse, da hendes veninde og venindens to børn kom i problemer til havs og ifølge Norholt var ved at drukne.

'Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Jeg er rystet. I dag var en af mine veninder og hendes to børn nær omkommet i en drukneulykke', skriver hun i en ud af en række stories på sin Instagram-profil.

'Vi var på stranden, og det hele sker på meget få minutter. De er alle tre nu i god fysisk behold, men rystede', skriver hun videre.

I sine opslag oplyser hun, at der ikke var advarsler på stranden om, at det var et farligt område at bade i, mens der ligeledes heller ikke var meget hjælp at hente.

'Der var ingen livreddere på stranden og heller ingen varslingsflag om, at det var en strand, man ikke burde bade på. Der var fyldt med mennesker', skriver hun og fortsætter:

'De (veninden og de to børn, red.) bliver reddet af to mænd, der hjælper dem op af det dybe vand. Hvis de ikke havde gjort det, var de alle tre druknet. Ingen. Ingen andre gør noget. Jeg sidder tilbage på stranden med min datter og kan ikke løbe ud til dem', skriver hun videre.

Mathilde Norholt forsøger at råbe sine følgere op, efter hun har været udsat for en skræmmende oplevelse. Foto: Linda Johansen

Meget meget stille

I opslaget deler Norholt samtidig en video af, hvordan en drukneulykke typisk foregår, da hun mener, at det måske er manglende viden, der gjorde, at stort set ingen reagerede, da hendes veninde og to børn havde brug for hjælp.

'Måske er det fordi ikke nok ved, hvordan drukneulykker ser ud. Det er meget, meget stille. Ingen skrig. Ingen plasken. OG det går vanvittigt stærkt', siger hun og opfordrer samtidig sine mange følgere til at se videoen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mathilde Norholt, der oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer, end dem hun har skrevet i sin story.