Chokerer igen: Vil åbne for kunder trods restriktioner

Smykkedesigner Mai Manniche, som står bag brandet JEWLSCPH, planlægger trods coronarestriktionerne at åbne sine to butikker mandag.

Det oplyser hun i en video på sin Facebook-profil, som er offentliggjort nytårsaftensdag.

- Jeg er dybt chokeret. Der var jo et skønt pressemøde endnu en gang her forleden, hvor Mette Frederiksen så fint sagde, at hele detaillivet skulle være lukket til 17. januar. Nu forholder det sig bare sådan, at de første dage, der accepterede man det lige og sagde 'Okay, mellem jul og nytår holder vi lukket, alt er godt, og der må jo selvfølgelig være lovhjemmel for det her vanvid'. Det har vi så undersøgt, og det er der faktisk ikke, lyder det fra Mai Manniche i videoen.

Mai Manniche mener, at nedlukningen af detailvarehandlen er 'minksagen om igen' og kalder det for 'bullshit', at regeringen kan lukke butikkerne.

'Ingen smitterisiko'

Ekstra Bladet har kontaktet Mai Manniche, der via. mail oplyser, at hun vil åbne butikkerne 'inden for de gældende retningslinjer'.

'Der er adgang for private aftaler eller forudbestilte varer. Sidste gang sendte Mette Frederiksen politiet afsted efter os i alt 8 gange, og der var selvfølgelig intet at komme efter. Hun sender dem nok afsted igen på mandag kl. 11, hvor vi åbner ligesom mange andre butikker gør, indenfor rammerne,' skriver hun i mailen.

- Hvordan forholder du dig til den smitterisiko, der er ved at holde butikkerne åbne?

'Mette Frederiksen er ved at smadre ikke alene detailhandlen men hele landets økonomi. For mig er det åbenlyst en ny minksag, hvor hun nu forsøger at slå hele detailhandlen ihjel. Hun startede med minkene - nu er det vores tur,' skriver hun og tilføjer:

'Der er iøvrigt INGEN øget smitterisiko ved at handle hos os med to kunder ad gangen i forhold til, når folk klumper sig sammen i supermarkederne. Det er ganske enkelt igen noget udokumenteret vås fra regeringens side.'

I en pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet begrundes den forlængede nedlukning ellers netop med den forhøjede smitterisiko.

'Smitteudviklingen i Danmark er på nuværende tidspunkt ikke på et niveau, hvor sundhedsmyndighederne finder det forsvarligt at åbne samfundet yderligere. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har udtrykt bekymring for, at en for hurtig åbning i januar vil kunne lede til en yderligere eskalering af smitten,' står der i pressemeddelelsen.

Kan pålægges bøde

Ifølge Frederik Waage, som er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet, er der ingen tvivl om tolkningen af lovgivningen.

- Der er ikke så meget at diskutere. Hvis butikken ikke lever op til undtagelserne i bekendtgørelsen, for eksempel fordi den sælger dagligvarer, vil den kunne straffes med bøde, siger han til Ekstra Bladet.

Og det er der heller ikke ved Københavns Politi.

- Hvis politiet opdager, at der er nogen, der handler i strid mod det regelsæt, der er udstukket om corona, så ja, så er vi klar til at give bøder, siger vagthavende ved Københavns Politi Henrik Stormer til Ekstra Bladet.

- Vi har personale, der kører rundt hver eneste dag i alle døgnets timer.

- Det er meget ekstremt

Både Mai Manniche og hendes mor, Vibeke Manniche, har udtalt sig kritisk om coronarestriktionerne tidligere. Foto: Anthon Unger

Frederik Waage henviser til Sundheds- og Ældreministeriets 'Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19'.

Her står, at 'udvalgsvarebutikker' skal holdes lukket for offentligheden til og med 17. januar, og det gælder ifølge professoren også smykkeforretninger.

Der står også i bekendtgørelsen, at butikker kan holde åbent for afhentning af pakker, der er forudbestilt. Private aftaler er dog ikke inden for retningslinjerne.

- Lovgivningen er helt klar. Butikken skal være lukket. Man kan givetvis aftale afhentning af varer, som vi har set det med andre forretninger. Men politiet vil næppe acceptere, at man holder butikken åben for private aftaler. Det må man gå ud fra bliver opfattet som en omgåelse, lyder det fra Frederik Waage.

Ville ikke acceptere mundbind

Mai Manniche har tidligere under coronakrisen været i vælten for kontroversielle udmeldinger.

Senest lød det, at hun ikke ville acceptere kunder med mundbind i sine butikker.

I foråret delte Mai Manniche og hendes mor, læge Vibeke Manniche, flere opslag på de sociale medier, hvor de blandt andet hævdede, at udbruddet af coronavirus ikke er så slemt, som myndighederne udlægger det.

Det medførte, at Mai Manniche blev frataget sin post som ambassadør for Psoriasisforeningen.